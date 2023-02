🚨 Napoli, operazione in Serie A per Giuntoli? Parla l’agente

Il Napoli pensa al campo e agli impegni ma non solo: operazione di mercato in vista per Giuntoli? L’agente propone un affare.

Il Napoli affronterà lo Spezia, che dovrà vedersela con diverse assenze per infortunio o per squalifica. Un giocatore in particolare mancherà e non sarà a disposizione di Luca Gotti contro la squadra di Luciano Spalletti. E proprio l’agente di quest’ultimo ha rilasciato pochi minuti fa dichiarazioni interessanti per Cristiano Giuntoli.

Il Napoli quindi domenica affronterà lo Spezia di Gotti. Tra le file del club ligure, tuttavia, non ci sarà un giocatore che per i padroni di casa si è rivelato importante nel corso di diversi match.

Si tratta di Emmanuel Gyasi. E a stuzzicare l’interesse dei tifosi partenopei, in questo momento, sono state proprio le dichiarazioni rilasciate dal suo agente. Ecco cos’ha dichiarato Alessandro Benini in merito al giocatore da lui assistito.

Napoli, Giuntoli senti le dichiarazioni dell’agente di Gyasi: “Sarebbe un’offerta irrinunciabile se…”

L’agente di Emmanuel Gyasi, che non ci sarà contro il Napoli perché squalificato, ha parlato così ai microfoni di ‘CalcioNapoli24.it’: “Con il Napoli non ci sarà per squalifica, ma io andrò lo stesso a vedere la partita perché osservare il Napoli è uno spettacolo. Sarà uno scontro Davide contro Golia, ma la Cremonese ci ha dimostrato che nel calcio i miracoli esistono. Lo Spezia deve rodarsi con i nuovi innesti, ci sono un po’ di incognite da valutare”.

Ma poi è arrivata anche una rivelazione su interesse del club azzurro, che poi non è decollato in affare. “È vero in passato se ne è parlato, ma non ho mai avuto contatti diretti con Giuntoli e la dirigenza. Si è parlato anche con Sassuolo e Sampdoria, ma niente di serio. Lui comunque non ha mai voluto pensare ad un trasferimento a gennaio”.

“Se poi in futuro – ha rivelato Benini – dovesse arrivare il Napoli è normale che sarebbe un’offerta irrinunciabile e non sarebbe difficile trovare un accordo con la società . Parliamo di una società che è cresciuta tantissimo ed è al top. Sarebbe già bellissimo se potesse giocarsela con loro anche se davanti avrebbe giocatori del calibro di Kvaratskhelia“.