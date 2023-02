Spezia-Napoli, l’ex allenatore spiazza Spalletti: annuncio in diretta

L’annuncio in diretta spiazza Luciano Spalletti. Il tutto arriva a pochi giorni dalla sfida che vedrà il Napoli affrontare lo Spezia.

Il Napoli si prepara al prossimo importante match di campionato che vedrà gli azzurri affrontare lo Spezia. In palio tre punti cruciali per la corsa Scudetto, anche perchè la sfida contri i liguri arriva dopo l’importante vittoria messa in cascina contro la Roma. Servirà, insomma, mettere in campo tutte gli stimoli possibili per non rischiare di incappare in una debacle a sorpresa. Anche la sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia ha dimostrato che al minimo passo falso si può perdere terreno, ed anche le altre big della Serie A hanno dato ampia testimonianza di come nessuna delle partecipanti al campionato vuole lasciare nulla di intentato. Anche quando si tratta di affrontare una squadra ampiamente superiore.

Lo Spezia, tra l’altro, arriva da ben due sconfitte consecutive contro Roma e Bologna (tre se si considera anche quella in Coppa Italia contro l’Atalanta). I bianconeri, dunque, hanno bisogno di punti ma soprattutto di fiducia per proseguire nel giusto segno il proprio campionato. Anche perchè, va detto, la squadra allenata da Luca Gotti è appena sopra la zona retrocessione, e lasciare ancora punti per strada potrebbe complicare la propria situazione.

Spezia-Napoli, il consiglio dell’ex allenatore per battere Spalletti

Ma come si fa a battere una corazzata come il Napoli? Questo è il grande dilemma che ovviamente si abbatte su tutte le squadre che si ritrovano ad affrontare la compagine azzurra. Il consiglio arriva, stavolta, da lontano e per la precisione dall’Ungheria. A parlare è il ct della nazionale ungherese, Marco Rossi, che nella sua carriera è stato proprio allenatore dello Spezia quando la compagine ligure militava in Serie D.

“Ritengo, tuttavia, che con il Napoli servirà un miracolo”, ha spiegato il commissario tecnico dell’Ungheria. “Dovranno cercare di non far giocare gli azzurri tra le linee ed evitare un pressing troppo alto”, il consiglio dato in diretta per cercare di arginare la corazzata guidata da Spalletti. “Il rischio, difatti, è quello di lasciare troppo spazio ad Osimhen”, ancora le sue parole ai microfoni di ‘1 football club’ sull’emittente ‘1 Station Radio’.