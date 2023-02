Napoli-scudetto, il dato non lascia dubbi: Spalletti gongola

Il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà domenica lo Spezia di Luca Gotti, ma per gli azzurri c’è un dato molto importante sullo Scudetto.

Il Napoli continua a dominare il campionato italiano. Gli azzurri, infatti, hanno battuto anche la Roma di José Mourinho, anche se dopo tanta sofferenza. I giallorossi, di fatto, hanno fatto penare un bel po’ prima di abdicare di fronte al bellissimo gol realizzato da Giovanni Simeone.

Con il successo contro la Roma, ed il tracollo del Milan di Stefano Pioli contro il Sassuolo, il Napoli ha la bellezza di tredici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato da domenica dall’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante questo super margine, Luciano Spalletti ha chiesto il supporto dei tifosi.

Il tecnico toscano, nel corso dell’intervista di Pierluigi Gollini a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Posso tentare di fare un appello ai nostri tifosi, è più importante il loro sostegno di quello che posso dare io dal campo. Ci stiano vicini in questo momento, non facciamo tutto sia per la maglia che per la città. Niente per i singola, tutta per la città: deve diventare un mantra”. Con queste parole, di fatto, Luciato Spalletti ha voluto tenere alta l’attenzione di tutta la piazza.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha il 98,7% di possibilità di vincere lo Scudetto: ecco il dato che impressiona tutti

Tuttavia, l’allenatore del Napoli può sicuramente ‘gongolare’ per un dato che non lascia tanti dubbi. Come riportato da ‘Opta’, infatti, il suo Napoli ha addirittura il 98,7% di possibilità di vincere lo Scudetto quest’anno.

La società di elaborazione di dati sportivi ha infatti calcolato la probabilità di vittoria finale delle squadre che stanno guidando i campionati europei più importanti. Il Napoli di Luciano Spalletti è nettamente quello con il dato più impressionante, visto che l’Arsenal ha il 52,7% di vincere la Premier League ed il Barcellona ha il 77,79% di portare a casa la Liga di quest’anno.