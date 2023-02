Splendida notizia per Spalletti: è ufficiale, il primo successo del 2023

Il Napoli scenderà di nuovo in campo domenica 5 febbraio alle ore 12:30 ma nel frattempo è arrivato anche un premio per Spalletti: è ufficiale.

Il Napoli tornerà in campo, per la Serie A, domenica 5 febbraio contro lo Spezia. Il gruppo si sta preparando per la trasferta in Liguria. Mentre, nel frattempo, è arrivata anche una splendida notizia per Luciano Spalletti. È ufficiale: è arrivato il primo premio per questo 2023 appena cominciato.

Il Napoli guidato e affidato a Luciano Spalletti sta registrando numeri impressionanti. Tanto in numeri di gol, quanto in vittorie e prestazioni ottime dei singoli, oltre che dell’intero gruppo. Con questo spirito allora la squadra si trasferirà in Liguria per questo weekend e affronterà lo Spezia.

Nonostante tutto, l’obiettivo principale di ogni singolo individuo in casa Napoli è quello di non perdere per strada punti importanti e imprescindibili per la classifica di Serie A. A prescindere da chi sia l’avversario e a prescindere da dove si giochi, se in casa o fuori casa. È anche grazie a questo che il tecnico partenopeo ha ricevuto il primo premio di questo 2023 che promette grandi emozioni.

Napoli, Spalletti premiato dalla Lega Serie A. È ufficiale: è lui il coach of the month

La Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha quindi fatto sapere che: “Il premio ‘Coach Of The Month‘ di gennaio è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona” di Napoli”. Dopodiché sono state specificate le motivazioni arrivate da parte dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Servio: “Per la seconda volta Luciano Spalletti viene premiato come miglior allenatore del mese“.

“Oltre al bel gioco e alla disciplina tattica – ha aggiunto – il tecnico toscano ha saputo trasmettere ai suoi calciatori una mentalità vincente che ha portato il Napoli ad ottenere a gennaio 12 punti sui 15 disponibili. Con 11 reti realizzate e solo 3 subite, superando avversarie di prestigio come Juventus e Roma“. E in conclusione, l’AD ha riferito: “Se il Napoli è un gruppo compatto e concentrato in ogni sua componente, il merito, oltre che della società, è certamente del lavoro di Luciano Spalletti e del suo staff”.