Napoli, Osimhen vede già il primo ‘premio’ della stagione

L’attaccante del Napoli è in un periodo di forma straordinario: i suoi numeri lo avvicinano ad un importante riconoscimento

L’appuntamento di domenica a pranzo con lo Spezia è il nuovo passaggio del Napoli verso il raggiungimento di un sogno che sta prendendo giorno dopo giorno consistenza e per il quale negli scorsi giorni si è tenuto pure un colloquio privato tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

La sfida con i liguri sarà un’altra occasione per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen per rinfrescare i suoi numeri realizzativi. L’ex Lilla sta vivendo uno straordinario momento di forma. Il calciatore è l’uomo in più della squadra di Spalletti. Con le sue reti sta facendo partire sistematicamente il Napoli da una condizione di vantaggio. Come rivelato da ‘la Repubblica’ di oggi, l’obiettivo del numero nove è quello di polverizzare i numeri.

Napoli, Osimhen a caccia dei gol necessari per attivare tutti i premi: il nigeriano è scatenato

Victor Osimhen sta vivendo il miglior periodo da quando è arrivato al Napoli. L’attaccante nigeriano ha trovato la continuità che gli è mancata in precedenza anche a causa di qualche problema fisico di troppo. Il giocatore sta raggiungendo la sua consacrazione a suon di gol e giocate. In questo momento è senza ombra di dubbio il calciatore più influente della Serie A. Lo dimostra il modo in cui si sta comportando: in 16 partite di campionato ha raccolto già 14 reti.

L’attaccante ha importanti premi legati alle reti realizzate. Finora, tra tutte le competizioni, ha messo a segno 15 gol. Pertanto si trova a cinque gol dal primo dei premi fissati nel suo contratto. A 20 reti, scatta infatti un ‘regalo’ di 135mila euro e 150 euro. Non è però l’unico però perché altri due sono fissati a quota 25 e 30 gol. Da raggiungere chiaramente entro l’inizio di giugno.

Osimhen vuole polverizzare tutte le cifre per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. In palio non c’è soltanto una questione economica ma anche gli obiettivi di squadra e la possibilità di diventare sempre di più uno dei pezzi pregiati del calciomercato in chiave futura.