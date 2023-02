🔴 Dopo Napoli è successo di nuovo: Juventus, un’altra mazzata pesante

Il momento no della Juventus continua. Non solo problemi societari, i bianconeri devono fare i conti anche con problemi di campo.

Il momento in casa Juventus non è certamente dei migliori. La penalizzazione di 15 punti in classifica potrebbe infatti essere solo l’inizio. La questione delle plusvalenze, dei bilanci e degli stipendi, rischia di gravare tantissimo sul futuro bianconero. Se da un lato la nuova dirigenza spera che i ricorsi facciano effetto, dall’altro la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare a far si che la stagione bianconero diventi ancora più negativa.

La vittoria contro la Lazio in Coppa Italia offre ai bianconeri uno spiraglio di qualificazione europea, cosa che in campionato, visto i 15 punti di penalizzazione, potrebbe diventare un’impresa ai limiti dell’impossibile. La Juventus inoltre, nelle ultime partite di Serie A, ha anche offerto diversi passaggi a vuoto. Dalla sconfitta contro il Napoli i bianconeri sembrano non essersi mai ripresi del tutto. Una situazione certamente non felice. E se guardiamo oltre la prima squadre le cose non sembrano andare per il meglio.

L’Under 23 è si reduce da due vittorie consecutive, ma il campionato che sta conducendo è all’insegna dell’anonimato di centro classifica. Le cose non vanno meglio in Primavera 1. Qui la formazione di categoria navigava nelle zone alte, ma nelle ultime partite una serie di risultati negativi stanno mettendo a rischio la qualificazione ai play-off. Dopo il ko contro il Napoli Primavera e quello contro il Frosinone Primavera è arrivato, dopo la vittoria contro il Milan Primavera, anche il crollo contro la Fiorentina Primavera.

Juventus, pesante ko in Primavera contro la Fiorentina

Un 1-5 interno senza appello. Questo il risultato di un match praticamente senza storia che ha visto la Fiorentina Primavera avere la meglio contro i pari età della Juventus. Ko dal risultato pesante, ulteriormente ingigantito dal sorpasso in classifica dei Viola. E adesso la Juventus Primavera si guarda indietro. Nelle ultime 5 partite sono stati solo 4 i punti. Una vittoria contro il Milan Primavera e un pari contro il Lecce Primavera. Poi ko contro Napoli Primavera, Frosinone Primavera e oggi contro la Fiorentina Primavera.

Adesso la classifica, che fino a qualche giornata fa sorrideva ai ragazzi di Montero, vede i bianconeri al 5° posto in classifica. Ma subito dietro ci sono tre squadre che potrebbero effettuare il sorpasso e spedire la Juventus fuori la zona play-off.