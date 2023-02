Napoli, il tecnico ha deciso: la notizia gela i tifosi

Il Napoli di Spalletti affronterà domenica, all’ora di pranzo, lo Spezia di Luca Gotti. Scontro contro la capolista per i liguri e test delicato.

Domenica pomeriggio, alle ore 12.30, andrà in scena il match al Picco tra lo Spezia di luca Gotti ed il Napoli capolista. Gli azzurri vogliono continuare la striscia positiva e provare magari ad allungare ancora in classifica. Spalletti ha un vantaggio di 13 punti sull’Inter e addirittura 15 sul Milan campione d’Italia e domenica le due squadre si affronteranno nel derby di Milano.

In questi minuti il club azzurro ha tenuto la seduta di allenamento e la squadra è al completo con Spalletti che può scegliere chi lanciare dal primo minuto. Il club azzurro affronterà una serie di match non proibitivi in campionato e che saranno utili per preparare il doppio confronto in Champions League contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Situazione totalmente diversa per il club ligure, quartultimo in Serie A. Luca Gotti è in difficoltà, complice emergenza totale in attacco. Nzola è ancora infortunato mentre il suo partner d’attacco Gyasi sarà assente domenica per squalifica. Emergenza totale con lo Spezia che dovrà compiere un’autentica impresa per fermare l’armata azzurra.

Spezia-Napoli, pronta una sorpresa

Nel match di domenica il club spezzino potrebbe lanciare dal primo minuto un attacco totalmente inedito. Spazio al campano Verde, di nuovo titolare dopo una stagione finora complicata e soprattutto ci sarà l’esordio dell’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov, acquisto dell’ultima ora per la squadra ligure.

Il giocatore è arrivato dalla Roma, tra l’altro ultimo avversario degli azzurri, e potrebbe finalmente trovare lo spazio necessario per dimostrare il suo talento. Eldor è arrivato in Italia al Genoa, poi è andato alla Roma ma con Mourinho non ha mai trovato spazio ed ha detto addio a gennaio per ripartire. Spezia-Napoli vedrà subito in campo un nuovo acquisto e l’attaccante vuole dimostrare a tutti il suo valore. Spalletti dovrà fare attenzione ad un nuovo avversario e al contempo cercherà di fermare la voglia di salvezza del club padrone di casa.