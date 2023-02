😠 “Spalletti prova fastidio per…”: Napoli, notizia importante per i tifosi

Spalletti è uno dei principali artefici della stagione del Napoli, che potrebbe chiudersi con lo scudetto. Ma qualcosa non gli va a genio.

Siamo solo a inizio febbraio, e già sembra che il campionato sia finito, con il Napoli che viaggia a ritmi insostenibili per le sue avversarie. L’ampio margini sulla seconda (13 punti) è abbastanza rassicurante, e il rendimento dei partenopei negli scontri diretti è inequivocabilmente ottimo. Ma, nonostante tutto questo, c’è qualcosa che non sta piacendo a Luciano Spalletti.

L’allenatore di Certaldo è uno dei grandi protagonisti di questa stagione. Il suo feeling con l’ambiente napoletano è eccezionale, e la sua mano dietro la squadra sorprendente che stiamo vedendo in campo in questi mesi è evidente. Non tutti potevano ritrovarsi così saldamente primi in classifica con una squadra che aveva perso i suoi senatori in estate e puntava sui giovani. Ecco perché quello che dice Spalletti, nel Napoli, viene ascoltato con attenzione.

A parlare del tema è oggi il ‘Corriere del Mezzogiorno’, che ricorda un po’ qual è la situazione attuale del Napoli. Perché se da un lato la squadra azzurra è nettamente in testa alla classifica, dall’altro siamo appena a 18 partite dalla fine della stagione. La Serie A ha infatti da poco superato il giro di boa, e in palio ci sono ben 54 punti: un’enormità, paragonati ai soli 13 di vantaggio del Napoli sull’Inter.

Spalletti mette in guardia il Napoli: ecco cosa non fare

Non si può dunque abbassare la guardia adesso, pensando di aver già vinto lo scudetto, come molti commentatori sostengono. Impossibile non essere felici dello stato attuale della formazione partenopea, e indubbiamente il calore dei tifosi è benzina di qualità nel serbatoio della squadra. Ma guai a deconcentrarsi per questo: Spalletti anzi sarebbe infastidito da questi discorsi, e “predica calma e attenzione, chiedendo di concentrarsi soltanto sulla singola partita” riporta il quotidiano.

Per Spalletti, che quest’anno ha già vinto due volte il premio come allenatore del mese, questo sarebbe il primo scudetto in carriera. Sappiamo come spesso, in passato il tecnico toscano sia arrivato vicino a conquistare il titolo, che però gli è sempre sfuggito. Non è difficile capire, quindi, perché voglia tenere la squadra con i piedi per terra il più a lungo possibile. Per rilassarsi e festeggiare, ci sarà tempo.