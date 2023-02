“Ha già firmato”: calciomercato Napoli, Giuntoli fa sognare i tifosi

Fantastiche notizie per i tifosi del Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha praticamente concluso tutto: ci sarebbe già la firma.

La vittoria contro la Roma in campionato consente agli azzurri di continuare il momento positivo. Gli uomini di Spalletti sono adesso attesi dalla trasferta di La Spezia. Una gara da non prendere sottogamba visto che i liguri sono al momento in quart’ultima posizione, l’ultima utile per non retrocedere e certamente vorranno incamerare punti per evitare di subire un’eventuale rimonta da parte dell’Hellas Verona terzultimo.

Accanto al campo però il Napoli lavora anche sul mercato e per quanto riguarda gli ultimi rinnovi rimasti in sospeso. Nel corso di questa prima parte di stagione sono state apposte firme importanti per i prolungamenti di contratti tra gli altri di Meret e Anguissa. Firma che hanno blindato l’ossatura dell’attuale Napoli di Luciano Spalletti. Ora Giuntoli è pronto a mettere a segno anche il rinnovo più importante, quello forse maggiormente atteso dai tifosi: il prolungamento di contratto di Stannis Lobotka.

Sulle colonne del Corriere dello Sport si legge: “Lobotka ha firmato, manca solo l’annuncio ufficiale.” Insomma ci siamo. Secondo il quotidiano sportivo a mancare è solo la formalità dell’annuncio, ma non ci dovrebbero essere più ostacoli per proseguire il rapporto tra il calciatore e la società. Lobotka, arrivato nel gennaio del 2020, ha avuto alcune difficoltà all’inizio sotto la gestione Gattuso che gli ha preferito in più occasioni Diego Demme. Sotto Spalletti invece le gerarchie si sono invertite, con Lobotka che è diventato un punto fermo del centrocampo azzurro.

Napoli, non solo Lobotka. Pronti altri tre rinnovi

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli non si limiterà solo al rinnovo di Stannis Lobotka. Sul taccuino di Giuntoli ci sarebbero infatti altri tre rinnovi di contratto. Il primo riguarda il capitano Giovanni Di Lorenzo. Nonostante l’attuale accordo scada nel 2026, il Napoli sarebbe pronto ad offrire un prolungamento al suo capitano, un contratto che quasi certamente legherebbe indissolubilmente la carriera del calciatore ai colori azzurri.

Gli altri due rinnovi riguarderebbero poi sempre la difesa. Da un lato Rrahmani, con il Napoli intenzionato a blindare la sua coppia difensiva. Ma non solo i titolari, perché è pronto anche un prolungamento per Juan Jesus. L’ex Roma e Inter sta svolgendo al meglio il suo compito e potrebbe quindi continuare a vestire i colori azzurri anche nelle prossime stagioni.