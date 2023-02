“Mi ha dato fastidio…”: Spezia-Napoli, lo sfogo della vigilia spiazza tutti

Il tecnico, alla vigilia della sfida che vedrà in campo lo Spezia ed il Napoli, si è reso protagonista di uno sfogo inaspettato.

Manca ormai sempre meno alla lunch match della 21 giornata che vedrà in campo lo Spezia di Luca Gotti ed il Napoli di Luciano Spalletti. Due club che arrivano alla sfida in questione con stati d’animo diametralmente opposti. I bianconeri, ad esempio, non vincono dal 15 gennaio: da quel momento in poi, per i padroni di casa, sono arrivate 3 sconfitte consecutive di cui una in Coppa Italia (Atalanta) e due in campionato (Roma e Bologna).

Gli ospiti, invece, sono primi in classifica con 53 punti: ben 13 in più rispetto all’Inter, salita al secondo posto della classifica. La gara in programma allo stadio “Picco”, per entrambe, rappresenta quindi l’occasione per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi: la salvezza da una parte, lo scudetto dall’altra. Diversi i dubbi di formazione che gli allenatore proveranno a sciogliere nelle ore ancora a disposizione.

Spalletti, ad esempio, ha intenzione di confermare in blocco la formazione che domenica scorsa ha inflitto alla Roma il primo ko di questo 2023. L’unico ballottaggio in atto è quello che vede protagonisti Hirving Lozano (impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024) e Matteo Politano. Al momento in pole position c’è il messicano ma una scelta definitiva verrà presa soltanto più avanti. Gotti, invece, è alle prese con il dubbio Daniele Verde.

Napoli, lo Spezia alla ricerca del vero Verde

Il trequartista, trascinatore dello Spezia in passato, è incappato in una stagione complicata. Appena 10 presenze complessive (per un totale di 345 minuti trascorsi in campo), tante panchine, diversi infortuni che non gli hanno permesso di raggiungere la forma migliore e, soprattutto, ancora zero gol all’attivo. Per lui, nei giorni conclusivi del mercato si era parlato di un possibile ritorno in Spagna (dove ha già giocato dal 2018 al 2019).

Il trasferimento, però, non si è concretizzato e così adesso lo Spezia di recuperarlo, sia dal punto di vista fisico che psicologico, nel minor tempo possibile. A fare il punto della situazione è stato lo stesso Gotti, nel corso della conferenza stampa odierna. “Quando mi hanno portato i giornali, e ho letto che forse sarebbe potuto partire, è stata una coltellata. Sono capitate diverse cose, lui è stato male, e l’ultimo giorno di mercato leggere queste cose mi ha dato fastidio. Per il resto, non vedo l’ora che Daniele sia il Daniele che qui avete visto spesso nello scorso campionato”.