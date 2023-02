🚨 Spezia-Napoli, è emergenza totale: quanti assenti, c’è l’annuncio

Giornata di vigilia per il Napoli, che domani sarà al Picco contro lo Spezia: occhio all’annuncio, quante assenze per il big match.

Continuare a vincere e continuare ad aumentare il distacco sulle inseguitrici. Ha le idee chiare, il Napoli di Luciano Spalletti. Domani, gli azzurri proveranno a fare di un sol boccone dello Spezia, così da mandare un messaggio chiaro a tutto il campionato. Anche perché questo sarà un turno particolare per tutte le altre, a cominciare dalle due milanesi. Nella serata di domani, infatti, ci sarà il derby della Madonnina, tra l’Inter ed il Milan: un’occasione che il Napoli spera di cogliere per aumentare ulteriormente la distanza dalle insegutrici.

Certo, farlo sarà tutt’altro che semplice. Lo Spezia ha dimostrato di saper essere avversario difficile ed ostico per chiunque. E proprio all’andata, la stessa formazione di Luciano Spalletti ebbe più di qualche semplice difficoltà nel superare l’undici ligure. Per questo, domani, bisognerà prestare la massima attenzione e non lasciare nulla al caso. E anzi, dovrà essere bravo il Napoli a sfruttare il momento poco fortunato dei bianconeri, decimati dalle assenze e alle prese con una vera e propria emergenza in vista della super sfida di domani alle 12.30.

Spezia-Napoli, Gotti in conferenza stampa annuncia l’emergenza: le sue parole sono chiarissime

Emergenza che lo stesso Luca Gotti ha tratteggiato nella rituale conferenza stampa di vigilia: “oi ci presentiamo in un momento molto particolare del nostro campionato… Non abbiamo a disposizione ben nove giocatori: Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala, Moutinho”.

E ancora, il tecnico dello Spezia ribadisce: “Una o due mancanze le sopperisci, ma nove sono troppe. È un momento così, ma la partita con il Napoli è, ad ogni modo, da affrontare al massimo delle nostre possibilità . Andremo in campo e daremo tutto, se poi la formazione azzurra sarà più brava di noi gli faremo i complimenti, ma intanto mettiamo in campo tutto”. Insomma, lancia la sfida Gotti: nonostante l’emergenza, il suo Spezia vuole scrivere la storia contro la capolista.