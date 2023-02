❌ Napoli, la batosta è pesantissima: questa ora non ci voleva

Il Napoli, in attesa di sfidare domani in trasferta lo Spezia, ha ricevuto una pesante batosta: ecco quanto accaduto in queste ore.

Il Napoli non si vuole fermare. Gli azzurri, nel lunch match della 21esima giornata del campionato, affronteranno infatti in trasferta lo Spezia con il preciso intento di continuare a macinare vittorie in modo tale da fare un altro passo concreto verso lo scudetto e frustrare le ambizioni di risalite delle rivali. L’Inter, seconda, al momento è a -13 mentre il Milan, al terzo posto insieme alla Lazio e all’Atalanta, ha 15 punti di svantaggio rispetto alla capolista.

Siderale poi il gap (30) che divide i partenopei dalla Juventus, finita a metà classifica dopo la penalizzazione ricevuta nell’ambito dell’inchiesta sui conti bianconeri. Un divario che la squadra di Luciano Spalletti proverà ulteriormente ad ampliare già domani. Gli spezzini non vincono dal 15 gennaio (1-0 al Torino). Da quel momento in poi, sono andati incontro a 3 sconfitte di fila patite per mano dell’Atalanta, della Roma e del Bologna che hanno fatto scattare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente. A preoccupare la dirigenza è stata soprattuto l’eccessiva permeabilità della difesa (9 gol incassati) e la sterilità del reparto offensivo (appena 2 gol).

Per eliminare quest’ultima criticità i liguri hanno ingaggiato dalla Roma, in prestito fino a giugno, Eldor Shomurov chiamato a dare maggiore brio alla squadra di Luca Gotti. Un pericolo in più da gestire ma nulla che possa compromettere il buonumore del Napoli autore fin qui di una stagione da incorniciare. In campionato, ad esempio, sono arrivate 17 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. In Champions League, invece, gli azzurri hanno conquistato una comoda qualificazione agli ottavi di finale da testa di serie. Tutto perfetto, quindi? Non proprio, visto che ci sono comunque delle brutte notizie per il club.

Napoli, la Primavera non ingrana: altra sconfitta oggi

La Primavera, allenata da Nicolò Frustalupi, non ingrana e fin qui ha collezionato un gran numero di risultati deludenti e non all’altezza. L’ultima delusione, in ordine temporale, è arrivata oggi nel corso dello scontro salvezza contro l’Inter. I nerazzurri, guidati dalla panchina da Christian Chivu, si sono imposti in casa con il risultato di 4-0 grazie alla doppietta di Aleksandar Stankovic e alle reti di Issiaka Kamate e Dennis Curatolo.

Per i partenopei, fermi al terzultimo posto a quota 17 punti e a rischio retrocessione nel campionato inferiore, si tratta dell’ottavo ko nel torneo a fronte di 4 successi e 5 pareggi. Una spina dolorosa per il Napoli, che ora spera in una pronta inversione di tendenza da parte dei propri giovani. Per la Primavera dell’Inter, invece, un risultato che consente di fare un importante passo in avanti e lasciare i quartieri bassi della classifica.