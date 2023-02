😂 Spezia-Napoli, Spalletti se la ride: che siparietto con i giornalisti

Spalletti se la ride nella vigilia di Spezia-Napoli. Spunta fuori il siparietto a sorpresa in conferenza stampa, anche i tifosi se la ridono.

L’umore è alle stelle in casa Napoli e non potrebbe essere altrimenti. Con tredici punti di distacco sulla seconda e un momento di forma assolutamente stratosferico, gli uomini di Luciano Spalletti continuano a volare alto. Un ottimo periodo, acuito anche da quello tutt’altro che brillanti delle rivali. I passi falsi continui di Inter, Milan, Roma, Lazio e Juventus (seppur penalizzata in classifica) blindando ulteriormente la classifica della formazione partenopea.

Guai però a rilassarsi troppo e a sedersi sugli allori. In conferenza stampa, lo stesso Luciano Spalletti ha ricordato la difficoltà che attenderà il suo Napoli domani al Picco di La Spezia. Contro gli uomini allenati e guidati da Luca Gotti, gli azzurri dovranno fare grandissima attenzione. Lo ricorda proprio la partita dell’andata, quando i partenopei riuscirono a trovare la via della vittoria soltanto con Raspadori a tempo quasi scaduto. E soprattutto dopo una partita trascorsa a soffrire su ogni situazione di gioco.

Spalletti sorride, che siparietto alla vigilia di Spezia-Napoli: risate anche con i giornalisti in conferenza

“Loro sono bravi anche a palleggiare. Noi dalla nostra dovremo essere attenti nelle preventive e bravi a fare la partita che vogliamo. Poi dovremo avere anche nella testa per correre all’indietro dietro le loro verticalizzazioni: hanno preso un attaccante molto rapido a gennaio”. Parole di Luciano Spalletti, che ha presentato così alcune delle tante difficoltà che attenderanno il suo Napoli domani nel match contro lo Spezia. Il tutto, però, senza mai sottrarsi ad un sorriso con i giornalisti in conferenza stampa.

Punzecchiato simpaticamente su chi sarà titolare domani, il tecnico di Certaldo ha risposto in maniera beffarda: “Osimhen!“, provocando le risate di tutti i giornalisti presenti. Una risposta tanto ovvia quanto irresistibile, che racconta ulteriormente il clima di serenità che aleggia attorno a questo Napoli. Ed il siparietto in conferenza stampa tra Luciano Spalletti e i media lo conferma ancor di più.