Novità importanti sull’erede di Meret: Napoli, annuncio del dirigente

Il Napoli si è rimesso al lavoro per individuare i giocatori da prendere nel corso della sessione estiva del mercato. Novità sul post-Meret.

Il Napoli, nonostante il primo posto in classifica, ha concluso diverse operazioni mercato. Alla corte di Luciano Spalletti, ad esempio, sono giunti Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszyński presi entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Adesso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha cominciato a riflettere per capire quale innesto di qualità regalare al tecnico nella prossima estate, in modo tale da aumentare la qualità complessiva della rosa.

La strategia è destinata a restare la stessa. La società proverà quindi a prendere elementi giovani, relativamente poco costosi, con ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. Nel taccuino del dirigente azzurro è presente il nome di Tommaso Baldanzi, una delle principali rivelazioni della stagione. Il classe 2003, in questi mesi, ha scalato le gerarchie diventando una colonna portante della formazione toscana.

Per lui, in totale 11 presenze in Serie A “condite” da 4 reti di cui risultata decisiva per battere l’Inter. Il presidente Fabrizio Corsi vorrebbe trattenerlo ancora un anno, in modo tale da permettergli di maturare ancora, ma non ha chiuso alla possibilità di cederlo di fronte ad una buona offerta. I contatti sono stati già avviati, con Giuntoli che ha messo nel mirino anche un altro giocatore azzurro: Guglielmo Vicario.

Napoli, Vicaro resta nel mirino di Giuntoli

Il portiere è cresciuto esponenzialmente, al punto da risultare tra i migliori interpreti del proprio ruolo. Un rendimento eccellente (7 clean sheet in 20 apparizioni), che lo ha fatto finire nei radar di un gran numero di squadre, sia italiane che straniere come confermato oggi dal dirigente sportivo Pietro Accardi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’. “Se sarà la sua ultima stagione ad Empoli? Non lo so, ma sono realista: merita di arrivare molto in alto”.

Il Napoli, al momento, è soddisfatto di Alex Meret. Le voci provenienti dalla Premier League, però, hanno obbligato Giuntoli a sondare il mercato ed individuare un sostituto da prendere in caso di addio dell’ex Spal. Vicario, in tal senso, rappresenta un profilo più che gradito ma la strada che conduce verso la fumata bianca appare lunga e lastricata di ostacoli. Anche la Roma, ad esempio, lo segue considerando che a breve Rui Patricio compirà 35 anni. La concorrenza non manca, l’Empoli intanto si prepara ad un’asta al rialzo.