💰 “40 milioni di euro”: calciomercato Napoli, ecco l’erede di Lozano

Napoli, ecco l’erede di Hirving Lozano. Per 40 milioni di euro si chiude il colpo, come il messicano anche lui ha un passato in Olanda: tutti i dettagli

Sette giorni e si riparte, con la Serie A che tornerà a prendersi lo spazio sulle prime pagine nazionali dopo il Mondiale di Qatar. Il Napoli dovrà riprendere dalla difficilissima trasferta di Milan, dove a San Siro si cercherà di fare l’impresa per battere l’Inter di Simone Inzaghi. Anche perché il vantaggio da capolista è ampio, ma gli otto punti non sono abbastanza per stare totalmente tranquilli in questo mese durissimo per il cammino degli azzurri.

Mese durissimo che il Napoli proverà a semplificare con il lavoro sul mercato. Non solo con alcune operazioni immediate, come lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria, ma anche e soprattutto con alcune importanti operazione in ottica futura. Anche perché in estate potrebbero giungere ai saluti alcuni dei senatori di questa squadra: tra questi, Hirving Lozano che rischia di dire addio alla formazione di De Laurentiis e Spalletti. Ragion per cui, meglio farsi trovare preparati in vista dell’estate.

Napoli, ecco l’erede di Lozano: arriva l’indiscrezione sul mercato degli azzurri

Impreparazione, un termine poco noto nel dizionario di Cristiano Giuntoli. Il DS del Napoli è già al lavoro per rintracciare il perfetto erede di Lozano, con tanti nomi che stanno iniziando a spuntare sul suo taccuino. Secondo l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, gli azzurri avrebbero messo nel mirino anche David Neres, forte esterno del Benfica ed ex pallino all’Ajax di Erik Ten Hag.

“40 milioni di euro e si chiude”, per sintetizzare l’indiscrezione del noto quotidiano: il Napoli guarda con sospetto alle cifre richieste dal Benfica, che non lascerà partire a poco il suo gioiellino. Ad oggi il prezzo del cartellino rappresenterebbe il principale ostacolo, ma il brasiliano gode della stima di Giuntoli e degli osservatori azzurri. Soprattutto, Neres piacerebbe molto a Luciano Spalletti, a differenza del neroverde Laurienté, sul quale c’è ancora qualche incognita al suo primo anno nel campionato italiano.