“Fake news”, il Napoli è furioso: arriva il comunicato ufficiale

Il Napoli lavora in vista della ripresa del campionato. Smentite le voci riguardanti l’organizzazione di una nuova amichevole.

Il Napoli continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Ieri la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Castel Volturno per svolgere una serie di esercitazioni volte a migliorare la costruzione della manovra. Presente l’intero gruppo, ad eccezione di Diego Demme che ha continuato ad allenarsi a parte per smaltire l’infortunio che in queste settimane lo ha costretto a restare ai box.

La data cerchiata in rosso, nel calendario azzurro, è il 4 gennaio. In quel giorno la squadra di Luciano Spalletti farà visita all’Inter quinta a -11 dalla vetta. Un crocevia fondamentale per entrambi i club. I partenopei, ad esempio, sono reduci dalle due sconfitte rimediate per mano del Villarreal e del Lille che hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme e generato una certa apprensione nell’ambiente.

I nerazzurri, invece, in Serie A sono andati incontro a 5 sconfitte e non possono permettersi ulteriori scivoloni. Un match delicato, in vista del quale sarà fondamentale curare al massimo ogni tipo di dettaglio. Il Napoli, per prepararsi al meglio, ha quindi deciso di organizzare un allenamento congiunto insieme alla Juve Stabia a porte chiuse. Nelle ultime ore erano circolate delle voci secondo le quali la capolista avrebbe affrontato i gialloblù in amichevole. Indiscrezioni rivelatesi, in queste ore, prive di fondamento.

Napoli, smentita l’amichevole con la Juve Stabia

A bollare la notizia come “fake” ci ha pensato la stessa società campana, attraverso un comunicato stampa diffuso sul proprio profilo Twitter. In questa parte conclusiva del 2022, stando così le cose, non avrà luogo nessun altro test. La formazione si concentrerà soltanto sulle sedute di allenamento, cercando di avvicinarsi velocemente alla forma migliore. Il tutto, in attesa di poter ufficializzare l’arrivo di Bartosz Bereszyński.

La trattativa con la Sampdoria si è di fatto conclusa ed ormai manca soltanto la fumata bianca. Salvo sorprese, il polacco sbarcherà in città alla riapertura del mercato mettendosi subito a disposizione del mister originario di Certaldo. Un colpo importante, che consentirà a Spalletti di avere a disposizione un elemento di esperienza internazionale in grado di far respirare quando necessario Giovanni Di Lorenzo. Work in progress. Il Napoli si prepara ad indossare il vestito delle grandi occasioni a Milano.