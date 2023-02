😱 Mercato Napoli, grana per Giuntoli: con questa situazione andrà via

Il Napoli lavora sul suo futuro e pensa ai rinnovi di contratto. Il più pressante, attualmente, riguarda un elemento importante per Spalletti.

Con un saldo primo posto in classifica e il mercato di gennaio ormai concluso, il Napoli può concentrarsi tranquillamente sul proprio futuro, sia in campo che fuori. A tenere banco in quest’ottica, in particolare, è il tema dei rinnovi, molto importante perché almeno tre dei giocatori principali della rosa di Spalletti rischiano di partire a fine stagione.

I due casi principali sono noti: Zielinski e Lozano. Entrambi vanno in scadenza, in realtà , nel 2024, ma arrivare a un prolungamento pare oggi molto complicato, per via dei loro ingaggi. I due giocatori non intendono abbassarsi lo stipendio, ma anzi vorrebbero un aumento: il polacco oggi prende 3,5 milioni l’anno, mentre il messicano 4,5. Cifre non altissime, ma che rischiano di superare, soprattutto per quanto riguarda Lozano, il tetto d’ingaggio fissato da De Laurentiis.

Per questo motivo, se entro l’estate non sarà trovata la quadra con i due, si procederà probabilmente alla cessione, così da non perderli a zero tra un anno. Ma c’è un altro caso sul quale occorre discutere in casa Napoli, come sottolinea oggi il ‘Corriere dello Sport’, e che riguarda un contratto in scadenza a giugno. Stiamo parlando di quello del difensore Juan Jesus.

Rinnova o se ne va: il Napoli al tavolo con Juan Jesus

Il centrale brasiliano è un pupillo di Luciano Spalletti, che lo aveva già avuto con sé in passato, e appena arrivato sulla panchina del Napoli lo ha richiesto a Giuntoli. Contratto di un anno da 1 milione stagione e opzione per il prolungamento di un altro anno. “Non so perché mi abbia voluto” diceva mesi fa Juan Jesus, che alla Roma era ormai riserva fissa, ma il suo rendimento in azzurro è stato encomiabile.

A giugno sarà svincolato, ma lui vorrebbe restare, anche perché a Napoli si trova benissimo. Per adesso però non ci sono novità sul suo contratto: Giuntoli ha proposto un rinnovo annuale con opzione per un’ulteriore stagione, ma la cosa convince poco il giocatore. Juan Jesus e il suo procuratore, Roberto Calenda, preferirebbero un biennale. Nel frattempo, secondo il ‘Corriere dello Sport’, Siviglia, Milan, Lione e un paio di club in Premier League sarebbero interessati a prenderlo a parametro zero.