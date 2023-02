🎉 Napoli, salti di gioia per la lotta Scudetto: anche Spalletti gongola

Belle notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. La notizia può essere una vera manna per la lotta Scudetto, ecco svelato il motivo.

Giornata di vigilia per il Napoli, che domani alle 12.30 sarà impegnato al Picco di La Spezia. Ad ospitare gli azzurri, sarà la formazione allenata e guidata da mister Luca Gotti: i liguri non sono reduci da un grande momento di forma, ma promettono battaglia alla capolista. Anche se mancheranno ben nove calciatori (alcuni davvero fondamentali) ai padroni di casa, guai a dare per vinta in partenza la partita di domani. Proprio all’andata, lo Spezia si rivelò un avversario difficilissimo da superare.

Ne sa qualcosa lo stesso Luciano Spalletti, che nella conferenza stampa di oggi ha invitato i suoi a non sottovalutare la trasferta in Liguria. Gli uomini di Gotti sanno essere un osso duro per chiunque, soprattutto se al Picco arriverà la capolista. Oggi come oggi battere il Napoli è una medaglia da appuntarsi, ma gli azzurri sanno benissimo che d’ora in avanti affronteranno solo avversari di questo tipo. E per quanto sia ben avviata e ormai ben indirizzata, la corsa per la vittoria finale del campionato resta lunghissima per tutto l’ambiente partenopeo.

Napoli, si semplifica la lotta Scudetto? L’annuncio fa sorridere De Laurentiis e gongolare Spalletti

Lotta Scudetto sulla quale va tarata anche la concorrenza. Ed è proprio questa che, al momento, sembra essere venuto meno del tutto, facendo sorridere i tifosi del Napoli. La prova sta tutto nei crolli di Juventus e Milan, che fino a qualche settimana fa erano quelle più agguerrite a mantenere il campionato in vita. E invece, prima i bianconeri (complice la penalizzazione) e poi i rossoneri sono entrati in una spirale di risultati negativi.

“Il Napoli sta facendo qualcosa di impressionante, adesso per noi la zona Champions è il reale obiettivo”: parole di Stefano Pioli, che in conferenza stampa sfila quasi ufficialmente il suo Milan dalla corsa Scudetto. Una resa quasi inevitabile per i lombardi, crollati alle spalle degli azzurri. Una notizia che fa gongolare Spalletti e De Laurentiis, anche se il Napoli è chiamato a non commettere passi falsi per semplificare ulteriormente la corsa al titolo.