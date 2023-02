🔴 Spezia-Napoli, che guaio: l’ultima notizia è una batosta

Brutte notizie per il tecnico alla vigilia del match Spezia-Napoli di domani a pranzo: scelte offensive condizionate dalle pesanti assenze

Buone notizie per Luciano Spalletti arrivano dalle ultime relative al prossimo avversario. Il Napoli, al Picco, ha l’occasione per inviare un altro messaggio di grande solidità alle rivali al titolo. E nella sfida contro i bianconeri può contare su un vantaggio, come è emerso in queste ore della vigilia.

Lo Spezia contro il Napoli, infatti, avrà qualche problema di formazione. Soprattutto in attacco, Gotti dovrà fare di necessità virtù. Il tecnico della compagine bianconera dovrà rinunciare a Nzola e Gyasi. Questo due riduce le mosse a disposizione per tentare di creare inquietudine alla squadra del tecnico di Certaldo.

Napoli, pochi dubbi di formazione per lo Spezia: Gotti ha gli uomini contati, Shomurodov subito in campo dal primo minuto

Nel reparto offensivo dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per il neo arrivo Eldor Shomurodov. Il 27enne calciatore dell’Uzbekistan è arrivato in prestito dalla Roma pochi giorni fa. L’attaccante ha subito l’occasione di poter incidere partendo titolare accanto a Daniele Verde. In questa stagione però ha giocato soltanto in otto partite e solo in un caso è partito dal primo minuto, in occasione della gara esterna della Roma con il Sassuolo. Per lui solo un gol, quello realizzato all’esordio Europa League contro il Ludogorets. L’alternativa è rappresentata dal trequartista classe 2001 Daniel Maldini (arrivato in estate in prestito dal Milan), come spiegato da Niccolò Pasta, inviato di ‘TuttoNapoli’.

“Il momento dello Spezia non è dei migliori, ci sono tanti giocatori fuori e non recupera nessuno”, ha detto su ‘Twitch’ il giornalista inviato a La Spezia. Pertanto, ha spiegato ancora, dovrebbe vedersi una squadra molto simile a quella vista all’opera nel match contro il Bologna.

Formazione dunque quasi fatta per Gotti. In porta ci sarà Dragowski mentre la linea difensiva a tre dovrebbe essere composta da Amian, Caldara e Nikolaou. Ampadu giocherà davanti alla difesa con Bourabia e Agudelo ai suoi fianchi e Holm e Reca sulle corsie laterali.