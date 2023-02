Napoli, l’annuncio che i tifosi aspettavano: è ufficiale

Importanti novità per i tifosi del Napoli. Ecco cosa accadrà, la notizia è ufficiale ed è stata comunicata dalla stessa società azzurra.

Il Napoli supera brillantemente lo Spezia grazie ad un secondo tempo di altissimo livello. La pratica del Picco è regolata dai soliti Osimhen e Kvaratskhelia, con gli azzurri che adesso attendono il derby di Milano di questa sera per capire se la 21esima giornata porterà con se ulteriore vantaggio in classifica.

Da non dimenticare poi che il Napoli è in corsa anche in Champions League, laddove gli azzurri saranno impegnati contro l’Eintracht Francoforte. E proprio per quanto riguarda il match europeo arrivano importanti novità per i tifosi azzurri. Il club comunica che dalle ore 10.00 di martedì 7 febbraio 2023 fino alle ore 23.59 di venerdì 10 febbraio 2023 sarà possibile compilando un modulo tramite il sito ufficiale prenotare un voucher per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte del 21 febbraio 2023.

La prenotazione del voucher tramite il modulo, specifica la società, non garantisce però automaticamente l’acquisto del biglietto, che sarà disponibile sul sito della Ticketone a partire dal 13 febbraio 2023. In assenza però di Voucher non sarà possibile prenotare il biglietto. In ogni caso per le prime 48 ore la vendita sarà riservata agli abbonati. Dalle ore 12.00 di giovedì 9 febbraio 2023, la vendita sarà invece aperta a tutti i tifosi fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà possibile acquistare un solo tagliando per ogni transazione.

Champions League, ecco le modalità di vendita dei biglietti per Francoforte

Il Napoli ha anche stabilito un’intesa con la Questura di Napoli per la vendita di pacchetti di viaggio che includono il biglietto aereo, i trasferimenti da e per l’aeroporto e il biglietto per la partita. Questo pacchetto sarà messo in vendita da un tour operator ad un prezzo calmierato per i tifosi che vorranno andare a Francoforte senza dover organizzare autonomamente gli spostamenti.

Sul sito del Napoli sono presenti i tour operator che hanno deciso di aderire all’iniziativa ed offrire ai tifosi i pacchetti tutto compreso per la trasferta di Champions League contro l‘Eintrach Francoforte.