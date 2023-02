Kvaratskhelia sempre più da record: meglio di Messi e Neymar, la statistica

Il Napoli supera lo Spezia grazie alle reti di Kvaratskhelia e Osimhen. E proprio il georgiano entra in una statistica record.

Il Napoli regola la pratica Spezia grazie alla rete di Kvaratskhelia e alla doppietta di Osimhen. I suoi due attaccanti principali, tra i maggiori protagonisti fino a questo momento della stagione azzurra, si dividono, tra gol e assist, il tabellino del match del Picco, ma soprattutto risolvono una partita che nel primo tempo si era rivelata più complicata del previsto, con i liguri bravi a tenere il campo e a rischiare poco.

Fortuna che ad inizio ripresa ci ha pensato Kvaratskhelia a sbloccarla dagli undici metri dopo un fallo di mano di Reca. Poi è salito in cattedra, letteralmente non solo in senso figurato, anche Osimhen. Prima uno straordinario gol di testa su di una palla che sembrava ormai essere preda facile della difesa spezzina, poi il raddoppio su assist proprio del georgiano Kvaratskhelia.

Assist numero 11 per Kvaratskhelia che di gol ne ha fatti già 10. Numeri da record, visto che al momento, come riporta OPTA, risulta essere l’unico calciatore della Serie A che entra ne novero di quelli che, nei top campionati europei è in doppia cifra sia per quanto riguarda i gol che per quanto riguarda gli assist. Ma non solo, perché prendendo in esame gli altri record man, ossia Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry, Kvaratskhelia risulta essere anche il più giovane del novero. Insomma, ennesimo record per il calciatore georgiano che oggi ha messo a segno il decino gol e a referto l’undicesimo assist.

Kvaratskhelia, il parere di Spalletti sull’assist ad Osimhen: “La prossima volta…”

Sull’assist del 3-0 che il georgiano ha fornito ad Osimhen è intervenuto anche Spalletti che, nell’intervista post partita a DAZN, ha dichiarato: “Siate certi che Osimhen rifarà questo assist a Kvara. È così che funziona.”

Per il tecnico azzurro è tutta una questione di chimica e di affiatamento che tra i due calciatori si è creata: “Se fai azione personale e manchi il gol, la volta dopo non ti verrà data palla in situazioni simili. Tutto dipende dalla disponibilità, dall’amicizia e dal valore che dimostri. La priorità è il risultato di squadra prima del gol individuale.”