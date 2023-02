⚫🔵 Osimhen, la maglia della doppietta a un calciatore dell’Inter: la rivelazione

La maglia della doppietta di Victor Osimhen allo Spezia finirà nelle mani di un giocatore dell’Inter: il retroscena dopo la partita del Napoli

Il Napoli ha battuto questo pomeriggio lo Spezia allo stadio Alberto Picco per 0-3, grazie alle reti di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è andato a segno con una doppietta: uno di testa, un ‘Air Victor‘ degno del miglior Michael Jordan, e un regalo del collega georgiano. La stagione dell’ex Lille è strepitosa, è il capocannoniere della Serie A e sta strappando complimenti da tutta Europa. E’ atteso per la sfida con l’Eintracht Francoforte per la consacrazione nella fase a eliminazione diretta della Champions League.

Nel frattempo si gode il campionato, che il Napoli vuole tornare a vincere dopo 33 anni. L’ultima volta con Maradona, nell’estate di Italia ’90. Contro lo Spezia al Picco hanno giocato diversi calciatori nati a Napoli: come per esempio Daniele Verde, ma anche Salvatore Esposito. Il centrocampista, in particolare, ha fatto una rivelazione interessante nel post-partita, quando è stato intervistato da DAZN.

Spezia-Napoli, la rivelazione di Esposito su Osimhen

Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita con il Napoli: “A fine partita ho chiesto la maglia a Osimhen, è vero. E’ per mio fratello piccolo (Francesco Pio, ndr) che gioca all’Inter e fa l’attaccante. Gli piace tanto. Secondo me è uno dei giocatori più forti della Serie A”. Un simpatico retroscena, per uno dei tre fratelli Esposito, tutti nativi di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli e attaccante della Primavera dell’Inter. Si tratta di un classe 2005 che in questa stagione ha giocato 23 partite segnando 4 gol con 3 assist.

Ed Esposito jr ha già le idee chiare su chi prendere spunto per la sua carriera in futuro. Osimhen in questo campionato ha segnato 14 gol in 16 partite con 4 assist, a cui vanno aggiunte 4 presenze nelle coppe con 1 gol contro l’Ajax. Tra l’altro, ha subito un infortunio al bicipite femorale tra settembre e ottobre e ha saltato 6 partite. E considerando la sua stagione, i suoi numeri potevano essere ancora più impressionanti.