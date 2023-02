Osimhen-Kvara, coppia inarrestabile: Spalletti spiega il ‘segreto’ in diretta

Le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo la vittoria degli azzurri contro lo Spezia. Su Osimhen e Kvaratskhelia…

Il Napoli supera lo Spezia per tre reti a zero. Gli azzurri, dopo un primo tempo complicato dilagano nella ripresa grazie al rigore segnato da Kvaratskhelia e alla doppietta di Osimhen. Primo gol da assoluto dominatore dell’area di rigore, secondo invece su imbeccata proprio deò georgiano che iscrive così a referto l’ennesimo assist della sua stagione.

E proprio sul secondo gol di Osimhen, ossia sullo 0-3 definitivo, Spalletti ha qualcosa da dire. “Siate certi che Osimhen rifarà questo assist a Kvara.” ha dichiarato il tecnico ai microfoni di DAZN nella consueta intervista post partita. “È così che funziona. Se fai azione personale e manch il bersaglio, in futuro non ti verrà data palla in situazioni simili. Tutto dipende dalla disponibilità, dall’amicizia e dal valore che dimostri. La priorità è il risultato di squadra prima del gol individuale.”

Insomma stavolta è toccato a Osimhen beneficiare dell’assist di Kvaratskhelia, la prossima volta, Spalletti ne è certo, accadrà il contrario. L’importante per tecnico e tifosi sono i tre punti. Senza dimenticare però che poso prima Osimhen si è letteralmente costruito da solo un gol, su di una palla che sembrava essere preda della difesa spezzina. “Che jump!” ha commentato Spalletti. “Va su che è una cosa incredibile, davvero. Bravissimo Osimhen!”

Napoli, Spalletti elogia il gruppo: “Grande maturità nell’ottenere una vittoria non facile”

“La squadra ha dimostrato maturità nella partita di oggi sul difficile campo e di fronte a un pubblico non certo facile.” ha continuato Spalletti parlando a 360° del match. “Siamo stati bravi a fronteggiare le difficoltà, lo Spezia era molto ordinato e ci impediva di fare il nostro gioco. Nel primo tempo abbiamo faticato a creare opportunità, ma abbiamo sempre dato il massimo.”

Una partita che è stata poi sbloccata dall’episodio del rigore. Spalletti infatti ammette la decisività. Poi da quel momento il match si è messo su binari favorevoli per gli azzurri: “L’episodio del secondo tempo ci ha aiutato, ma la squadra ha mantenuto la concentrazione per portare a casa la vittoria:”