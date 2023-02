🔥 Napoli, Osimhen entra nella storia: a La Spezia ha raggiunto un record incredibile!

Victor Osimhen è entrato nella storia del Napoli. Il secondo gol messo a segno contro lo Spezia gli ha permesso di centrare un record importante.

E’ stato ancora lui, Victor Osimhen, il trascinatore nella vittoria del Napoli contro lo Spezia. Un successo importante, netto e che lancia gli azzurri ancora più in alto in classifica. Anche in vista del derby di stasera tra Inter e Milan, il risultato messo in piedi dal Napoli ha un sapore ancora più intrigante per i tifosi che stasera guarderanno la partita di Milano con chi ha la consapevolezza che il divario rispetto alla seconda in classifica è ampio. Qualsiasi sia l’epilogo della sfida di San Siro, gli azzurri hanno svolto il proprio compito ed hanno portato a casa il bottino grosso.

E, come detto, ad essere protagonista indiscusso del match è stato proprio Osimhen, autore di una doppietta importante. Il primo gol è stato letteralmente inventato dal nigeriano, che è riuscito a saltare più alto di tutti per coire un pallone che sembrava destinato ai guanti di Dragowski. Poi il secondo gol, merito di un assist al bacio firmato da Kvaratskhelia.

Napoli, Osimhen è nella storia: lui come altri bomber azzurri

Doppietta e tutti a casa. Ancora una volta Osimhen ha mostrato uno strapotere fisico disarmante, oltre ad un aspetto atletico che lo porta ad essere anche imprevedibile per gli avversari, proprio come nel caso del primo gol. Ma è stato il secondo gol messo a segno al Picco contro lo Spezia a lanciare il numero 9 azzurro nella storia del Napoli.

Si, perchè quel gol è valso ad Osimhen il 16esimo centro in campionato nelle prime 21 partite. Un risultato che nella storia azzurra era stato centrato soltanto da altri tre bomber: Vinicio nella stagione 55/56, Cavani nella stagione 2012/23 ed Higuain 2015/16. Ed ora è toccato proprio al nigeriano, che ha raggiunto cosi anche un record personale molto importante e che lo pone tra bomber importantissimi nella storia del club partenopeo. E la strada, va detto, è ancora molto lunga.