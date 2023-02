😍 Napoli-Kvaratskhelia, piovono conferme: tifosi al settimo cielo

Il Napoli di Spalletti è sempre più vicino alla vittoria del terzo scudetto della sua storia. La società lavora attentamente al futuro.

Il Napoli di Luciano Spalletti è capolista in maniera netta in campionato. Gli azzurri stanno regalando uno spettacolo mai visto ai propri tifosi e il terzo titolo appare sempre più vicino. Uno dei più grandi calciatori del club in questa stagione è il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, giovane talento del club partenopeo.

Il ds azzurro ha scoperto questo giovane georgiano e lo ha preso per sostituire l’ex capitano partenopeo Lorenzo Insigne, andato invece in Canada. Questa scelta aveva generato grande sorpresa e c’era anche un piccolo malumore tra i tifosi, ma ora è cambiato tutto. Kvaratskhelia ha fatto dimenticare Insigne ed è una delle stelle della squadra partenopea.

Gol, assist e soprattutto tanti dribbling con il talento georgiano che ha attirato l’interesse di club europei e gli azzurri già pensano a blindarlo. I suoi colpi sono evidenti agli occhi di tutti e anche Transfermarkt ha sottolineato l’esponenziale crescita del calciatore. Il valore di Kvicha è salito addirittura a 70 milioni di euro e visto la giovanissima età sembra destinato a lievitare.

Napoli-Kvaratskhelia, si lavora al rinnovo

Lo scudetto sembra sempre più vicino e gli azzurri potrebbero andare avanti anche in Champions League. La società lavora attentamente al futuro ed è pronto a blindare i suoi gioielli. L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul rinnovo del calciatore, accordo che potrebbe essere formalizzato nei prossimi mesi. Come riporta però il quotidiano le intenzioni della società sono chiare.

Secondo quanto riporta Repubblica gli azzurri vogliono rinnovare il giocatore e prolungare il contratto fino al 2028 con relativo adeguamento. La società vuole premiare il giovane talento e accontentarlo con uno stipendio raddoppiato dal milione e 200 mila attuali a circa due milioni e 400 mila euro, il doppio esattamente. La società vuole cosi blindare uno dei suoi più grandi gioielli e allontanare ogni sirena di mercato.