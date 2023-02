👀 Napoli-Osimhen, è tutto vero: può accadere oggi, esultano i tifosi

Il Napoli di Spalletti è impegnato al Picco contro lo Spezia. Il match in terra ligure potrebbe vedere un assoluto protagonista.

Tra poche ore il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo al Picco contro lo Spezia per provare a trovare i tre punti e continuare cosi la rincorsa scudetto. Il club partenopeo guida nettamente la classifica, con la consapevolezza che il terzo titolo nazionale della sua storia è sempre più vicino. La cavalcata della capolista è stata finora straordinaria.

Spalletti è stato abile a gestire tutte le risorse a disposizione e valorizzare i suoi uomini. Uno dei pregi del tecnico toscano è sempre stato quello di esaltare il suo centravanti e portarlo ad una crescita importante. E’ successo in passato con Icardi ad esempio, ma ora il tecnico lo sta facendo con il centravanti nigeriano Victor Osimhen.

Il calciatore africano sta trascinando gli azzurri a suon di gol e assist e sta mostrando una continuità mai vista. Nessun problema fisico, una crescita esponenziale e Victor è l’attuale capocannoniere della Serie A. I suoi colpi stanno attirando tutta Europa e anche oggi l’attaccante può incrementare il suo già straordinario bottino.

Napoli, Osimhen a caccia di record

Osimhen ha un ottimo rapporto con lo Spezia e nel complesso con la Liguria. Due anni fa, al Picco, ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A e in Liguria ha collezionato ben 6 gol, una delle regioni più colpite dall’attaccante. Con un gol in data odierna Victor potrebbe raggiungere due nuovi importanti record.

L’attaccante potrebbe oggi raggiungere quota 15 gol in Serie A, suo record assoluto. Oltre a questo Osimhen va a segno da quattro gare consecutive e con una rete oggi Victor andrebbe a segno per la prima volta in campionato in cinque gare di fila. Un pokerissimo che fa sorridere con il Napoli che si coccola la sua stella, l’uomo che li sta trascinando verso la storia.