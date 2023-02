Napoli, la notizia per Spalletti è una manna: può accadere oggi

Il Napoli di Spalletti ha una grossa possibilità di mettere in chiaro le cose: può succedere a patto che si realizzino due condizioni

Con il lunch-match di oggi, il Napoli ha una enorme occasione davanti. Basta non dirlo a Luciano Spalletti che, nella conferenza stampa d’ieri, ha tenuto giustamente a bada l’entusiasmo dell’ambiente. Il tecnico toscano ha ricordato che non esistono partite semplici. Ogni confronto è complicato e giocare al Picco non è una passeggiata per nessuno.

L’obiettivo dell’allenatore di Certaldo è quello di evitare cali di concentrazione dei suoi uomini. Un abbassamento di tensione potrebbe comportare brutte sorprese per il Napoli e Spalletti ne è pienamente consapevole. Tuttavia, come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, per gli azzurri quest’oggi si presenta una ghiottissima opportunità.

Il Napoli può continuare a fare il vuoto alle sue spalle: vincendo con lo Spezia, gli azzurri possono salire a +15

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport – Stadio’ parla del drammatico derby di Milano in programma oggi. La sfida tra Inter e Milan è una sorta di “eliminazione diretta”. Chi perde è definitivamente fuori dai giochi. A gongolare è il Napoli per una ragione prettamente aritmetica.

Il solco della squadra di Luciano Spalletti questa sera può diventare ancora più ampio. Perché ciò accada, la prima condizione necessaria è la vittoria di Di Lorenzo e compagni. Se il Napoli dovesse vincere al Picco contro lo Spezia di Gotti potrebbe realmente mettere un’ipoteca sulla stagione. Questo perché il vantaggio sulle pretendenti potrebbe salire a quindici lunghezze.

Perché ciò si concretizzi è necessaria una condizione che deve realizzarsi nel derby della Madonnina tra Inter e Milan: la squadra di Simone Inzaghi non deve vincere. Se le due formazioni dovessero chiudere in parità oppure dovesse vincere il Milan, la compagine immediatamente più vicina al Napoli avrebbe 41 punti (a quest’altezza giungerebbe anche la Lazio nel caso in cui dovesse battere l’Hellas Verona al Bentegodi). Il Napoli, che battendo lo Spezia salirebbe a 56, avrebbe pertanto 15 punti di vantaggio sulle avversarie.