Spalletti come Guardiola, il dato non lascia dubbi: Napoli, tifosi in estasi

Il Napoli di Spalletti continua a vincere. Non solo i risultati perchè grazie al gioco il club campano continua a macinare record.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha sorpreso tutti in questa prima fase di stagione. Gli azzurri hanno hanno ceduto diversi calciatori chiave nell’ultima sessione di calciomercato e allo stesso tempo sono riusciti a ripartire alla grande. La squadra ha perso pedine chiave come Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens, scelte che inizialmente avevano portato malumore tra i tifosi.

La squadra ha reagito alla grande, Spalletti ha lanciato subito i nuovi giovani acquisti e questi hanno impressionato. Kvaratskhelia e Kim sono stati premiati come migliori calciatori del mese di Agosto e Settembre e fin dal primo minuto hanno chiarito di essere autentici top e non ‘sconosciuti’. Il club partenopeo ha letteralmente dominato il girone di andata ed è sempre più vicino alla conquista del terzo titolo della propria storia. Numeri incredibili e la squadra campana ha addirittura un vantaggio di ben 13 punti sull’Inter, seconda in classifica.

Gli azzurri hanno messo in mostra un gioco spettacolare, dando autentiche lezioni di calcio, come dimostrato nelle sfide di Champions League contro Liverpool e Ajax. Non solo il campionato, gli azzurri hanno dominato il proprio girone e si sono qualificati come primi davanti a realtà storiche di grande livello. Gli azzurri affronteranno l’Eintracht Francoforte agli Ottavi di finale della competizione.

Napoli, numeri unici in Italia

I numeri dell’attacco partenopeo sono spaventosi, ma sono tanti i record di questa stagione della formazione di Luciano Spalletti. Il gioco degli azzurri è straordinario e ha riscosso consensi in tutta Europa. C’è un dato che accomuna la squadra partenopea ai principali top club europei, e non lascia dubbi.

Il Napoli, insieme a Manchester City, Psg e Barcellona, è una delle quattro squadre con il maggior numero di azioni che includono almeno 10 passaggi. Un dato incredibile e che mostra come il gioco eccezionale degli azzurri li avvicina a corazzate come quella di Guardiola o a quella delle stelle del PSG di Kylian Mbappe, Neymar o il recente neo campione del mondo Lionel Messi.