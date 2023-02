Calciomercato Napoli, Giuntoli ha già in canna il colpo per l’estate

Il Napoli è scatenato non solo in campionato. La società partenopea è molto attenta sul mercato e studia possibili grandi colpi.

Il cammino in questa stagione del Napoli è stato a dir poco entusiasmante. Il ds partenopeo ha indovinato tutti gli acquisti e la squadra sta ottenendo un rendimento altissimo. La capolista della Serie A vede lo scudetto sempre più vicino e la società continua a lavorare con attenzione al futuro. Il ds Giuntoli valuta diversi nomi e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il club domani sarà impegnato a La Spezia, il primo di una serie di impegni consecutivi. La società ed i tifosi attendono con trepidazione il doppio confronto con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, un match che, in caso di qualificazione, garantirebbe i Quarti di finale Champions. Un traguardo storico, il Napoli non ha infatti mai raggiunto questa fase della competizione continentale.

La società però è molto abile nella programmazione, valuta i rinnovi ed i possibili addii e sonda il mercato italiano ed europeo. Nello specifico Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino un nuovo obiettivo, l’esterno di proprietà del Wolverhampton Adama Traore, un nome molto spendibile per il futuro del club azzurro. Giuntoli lo segue da tempo e la situazione ora è chiara.

Napoli, contatti con l’agente di Adama Traore

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato sul proprio sito l’interesse del club azzurro per Adama Traore. Il giocatore è stato quest’oggi protagonista nella vittoria del suo Wolves sul Liverpool di Jurgen Klopp. Un successo netto con Traore che è entrato nella ripresa e che ha mostrato una grande forza.

Secondo quanto sottolinea Pedullà il Napoli segue da Novembre il calciatore e negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti con il suo entourage. Traore è un calciatore in scadenza di contratto a giugno e arriverebbe quindi a parametro zero. Adama Traore è un colpo che a zero sarebbe davvero straordinario con il calciatore che arriverebbe per sostituire uno tra Politano o soprattutto Hirving Lozano.