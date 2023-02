“Non cambia niente”: Napoli, la sentenza in conferenza è netta

La lotta scudetto è un tema molto caldo rispetto al Napoli e alle sue avversarie. La squadra di Spalletti ha un netto vantaggio sulle rivali.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la protagonista assoluta della Serie A. La capolista sta letteralmente dominando questo campionato, con un vantaggio che garantisce assoluta tranquillità. Gli azzurri hanno ben tredici punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi e 15 sul Milan campione d’Italia. Domani la squadra partenopea giocherà a La Spezia mentre le milanesi si affronteranno nel posticipo nel derby di Milano.

Un derby come sempre molto sentito ma che al momento non sembra essere fondamentale in chiave scudetto. Sia i nerazzurri che i milanesi non possono perdere e devono invece guardarsi le spalle in chiave Champions League. ll tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha rilasciato dichiarazioni interessanti in conferenza stampa ed ha svelato:

“I derby sono tutte storie a sé ed in questi anni ne abbiamo giocati tanti. Serviranno testa e cuore, noi ci arriviamo pronti e daremo tutto in campo. Vantaggio dopo la supercoppa? I derby di Coppa ci hanno permesso di vincere trofei importanti, in campionato abbiamo avuto delusioni. La soluzione migliore è affrontarli con la concentrazione giusta e andare avanti”.

Napoli, Inzaghi criptico sulla lotta scudetto

Il tecnico ha poi parlato delle chance scudetto del club nerazzurro, mantenendo un atteggiamento criptico: “In questa fase della stagione ogni punto è importante per qualsiasi obiettivo, sappiamo quanto è importante e cosa rappresenta questa partita. Skriniar? E’ un ragazzo splendido, non giudico le sue scelte ma l’uomo e il calciatore ed è unico. Probabilmente domani sarà titolare”.

Infine delle parole sul distacco di tredici punti rispetto alla capolista, uno svantaggio molto importante: “Non cambia niente la singola partita. Sappiamo che c’è questo distacco e in questo momento ogni punto è fondamentale, per qualsiasi obiettivo, sia avvicinare il Napoli in classifica che staccare le altre inseguitrici”.