😱 Napoli-Osimhen, ora sono guai: doccia fredda per i tifosi

Il Napoli giocherà domani contro lo Spezia di Luca Gotti, ma per i tifosi azzurri bisogna registrare delle brutte notizie su Victor Osimhen

Il Napoli domani, esattamente alle 12.30, sfiderà lo Spezia di Luca Gotti. Gli azzurri punteranno ad ottenere i tre punti sia per confermare la propria striscia di vittoria che per mettere ancora più pressione all’Inter e al Milan.

Le due milanesi, infatti, nella serata di domani scenderanno in campo per sfidarsi nel derby del capoluogo lombardo. In caso di successo contro lo Spezia e di una non vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi contro i rossoneri, infatti, il Napoli si porterebbe ad almeno quindici punti di vantaggio sul secondo posto.

Anche per questo motivo, Luciano Spalletti non ha la minima intenzione di lasciare nulla al caso per la gara di domani contro il team ligure. Il tecnico toscano, infatti, schiererà lo stesso undici titolare sceso in campo una settimana fa contro la Roma. A guidare l’attacco azzurro, quindi, ci sarà Victor Osimhen che, però, è al centro di notizie molto ‘brutte’ per i tifosi partenopei.

Napoli, brutte notizie per Luciano Spalletti ed i tifosi azzurri: il Chelsea vuole Victor Osimhen

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘The Mirror’, infatti, il super ricco Chelsea sta seguendo con molta attenzione il centravanti di Luciano Spalletti. I ‘Blues’ sono disposti anche ad accontentare le super pretese di Aurelio De Laurentiis per cedere le prestazioni di Victor Osimhen: ovvero almeno 110 milioni di euro.

Per il Chelsea, come hanno dimostrato nell’ultima sessione di calciomercato invernale, una cifra del genere non è per nulla impossibile , soprattutto per un calciatore decisivo come Victor Osimhen.