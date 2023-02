“Ci sono club esteri”: Napoli, l’annuncio fa tremare Giuntoli

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sta dominando in Italia, ma ha sempre un occhio particolare al calciomercato.

Negli ultimi anni il Napoli è molto attento ai giovani talenti sul panorama nazionale e internazionale. Ci sono club nello specifico che la società studia con precisione e sonda costantemente. Cristiano Giuntoli ha un vero e proprio database e negli ultimi mesi ha messo nel mirino diversi nomi molto interessanti. Nell’ultima estate sono arrivati diversi giovani, ma il Napoli non si ferma e presto potrebbe cambiare ancora.

L’Empoli di Paolo Zanetti è uno dei club che il Napoli studia attentamente e Giuntoli ha portato negli anni diversi calciatori dalla Toscana a Partenope. Uno di questi è il capitano Giovanni Di Lorenzo, ma ora la squadra toscana ha diversi giocatori interessanti. Giuntoli monitora con attenzione tre giocatori, il portiere Vicario, Parisi e il giovane trequartista, esploso recentemente, Baldanzi.

Il club toscano ha disputato quest’oggi un match molto complicato ed ha ceduto all’Olimpico per 2 a 0. Ibanez prima e Abraham poi hanno portato la squadra capitolina alla vittoria, ma negli ospiti Vicario è stato uno dei migliori. Il portiere ha evitato in diverse occasioni il terzo gol ed è stato il migliore in campo della sua squadra.

Napoli, troppo interesse su Vicario

Il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha fatto il punto sui suoi gioielli ai microfoni del Corriere dello Sport. Il dirigente è partito proprio da Vicario, accostato anche a Roma e Napoli. Ecco le sue parole: “Da Trigoria non abbiamo sentito nessuno, per ora ci godiamo il nostro portiere. Lui è un ragazzo che vuole sempre migliorarsi, si parla parla molto di lui all’estero con diversi club, merita di arrivare in alto”.

Accardi non si è fermato ed ha parlato anche su Baldanzi. Ecco le sue parole: “E’ un ragazzo molto piccolo, ma fa grandi cose. Ha una tecnica importante e può ambire alla Nazionale”. Gli azzurri guardano ancora in casa Empoli, una delle squadre più interessanti del campionato italiano.