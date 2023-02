🔥 Spezia-Napoli, il debutto è vicino: ora è ufficiale

Il match di domani tra Spezia e Napoli potrebbe segnare anche l’esordio ufficiale per il calciatore. E’ tutto pronto per la sua ‘prima’.

Il lunch match della 21esima giornata di Serie A mette di fronte il Napoli capolista e uno Spezia alla ricerca di punti salvezza. Spalletti sa che non deve sottovalutare l’avversario, desideroso di fare bene davanti ai propri tifosi, ma soprattutto con la voglia di ottenere importanti punti in vista della volata salvezza. Il tecnico del Napoli può contare sulla rosa al completo, con Ndombele che ha recuperato dalla febbre che l’aveva tenuto in settimana lontano dal campo di allenamento.

Non può dire lo stesso il tecnico dello Spezia Gotti il quale, al contrario del collega azzurro, deve registrare ben nove assenze. A dirlo è lo stesso allenatore in conferenza che quindi scenderà in campo con una rosa ridotta ai minimi termini. Cosa che però potrebbe aprire opportunità interessanti per chi ha giocato meno o per i nuovi arrivati, come ad esempio Shomurodov. L’ex attaccante della Roma, trasferitosi allo Spezia proprio nel mercato di gennaio, è infatti alla prima convocazione è non è escluso che possa scendere in campo.

Il 27enne attaccante uzbeko questa stagione ha giocato con il contagocce. Per lui solo 8 presenze, per lo più spezzono di partita, tra campionato e Europa League, con un solo gol messo a referto. Troppo poco lo spazio nella Roma nella prima parte di stagione. Da qui la decisione di cambiare aria e di provare a rilanciare la sua carriera nello Spezia. L’augurio del calciatore e del club è che Shomurodov possa tornare ad essere il calciatore visto al Genoa o almeno quello della prima stagione in giallorosso.

Spezia-Napoli, Gotti in piena emergenza: ben nove assenti

“Mancano nove giocatori: Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala, Moutinho” ha dichiarato il tecnico dello Spezia Luca Gotti nella consueta conferenza stampa prepartita. Calciatori contati quindi, cosa che apre maggiori opportunità ai nuovi per poter scendere in campo e giocare la loro prima partita in maglia bianconera.

Ecco i convocati dello Spezia. I tre portieri Marchetti, Zovko, Dragowski. I difensori Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski, Giorgeschi, Holm, Ampadu, Reca, Ferrer. I centrocampisti Agudelo, Cipot, Pedicillo, Candelari, Beck, Bourabia, Esposito. E infine i quattro attaccanti Verde, Shomurodov, Krollis, Maldini.