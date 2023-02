Spezia-Napoli, la notizia ora è ufficiale: esulta Spalletti

Giornata di vigilia per il Napoli, in vista della gara di La Spezia. La notizia ora è diventata ufficiale, esulta anche Luciano Spalletti.

Tredici punti di distacco sono un patrimonio a dir poco incredibile e a La Spezia bisognerà fare di tutto pur di preservarlo. Lo sa bene il Napoli, che domani al Picco sarà chiamato a dare il meglio di sé, nonostante l’ampio divario tecnico presente tra le due squadre. Sulla carta è una gara che non dovrebbe celare troppe insidie per la capolista, ma guai a fidarsi del momento di calo dello Spezia e della vera e propria emergenza di uomini che ha colpito l’organico di Luca Gotti.

Come ammesso dallo stesso tecnico dei liguri, saranno ben nove le assenze in vista della super sfida di domani. Al contrario del Napoli, invece, che al Picco si presenterà con un organico di nuovo al 100% delle proprie capacità. Una bella notizia per Luciano Spalletti, che negli ultimi periodi aveva dovuto rinunciare a qualcuno dei suoi pupilli, a turno tra sindromi influenzali e altro. E proprio in settimana, la febbre aveva colpito un altro dei suoi uomini: dopo aver frenato Kvaratskhelia a Salerno, la febbre per poco non stava per costare caro a Ndombele in vista di La Spezia.

Spezia-Napoli, ora sono ufficiali i convocati: Spalletti sorride, ci sono tutti i big a disposizione

Per fortuna di Spalletti e del suo Napoli, però, gli azzurri si presenteranno al Picco senza nessuna indisponibilità. Al sicuro anche Rrahmani, Zielinski e Lobotka, che negli ultimi giorni si erano allenati a parte in via precauzionale. I convocati del tecnico di Certaldo, dunque, sono al completo: di seguito, la lista diramata ufficialmente dal club partenopeo.

Per il reparto portieri, ovviamente i tre Gollini, Marfella e Meret. Tra i difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostifard, Rrahmani, Zedadka. A centrocampo, i nomi sono tutti a disposizione: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Infine, gli attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone