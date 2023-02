💰 Napoli, pioggia di soldi in arrivo per Osimhen: è già deciso

Il Napoli di Spalletti è sempre più vicino alla conquista del campionato di Serie A. Grandi numeri e non solo con diversi protagonisti.Â

Il Napoli di Luciano Spalletti è nettamente la squadra capolista del campionato. Il club partenopeo ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori ed è volato in vetta al campionato. Dopo solo venti giornate di Serie A il club azzurro è in vetta assoluta ed ha guadagnato un ampio vantaggio sulle principali avversarie in chiave scudetto.Â

I meriti vanno divisi tra vari protagonisti, a partire dalla società fino a tutti i calciatori. De Laurentiis e Giuntoli sono stati abili a cedere i calciatori con ingaggi più pesanti, ricevendo anche malumore tra la piazza, e rispondere con diversi giovani talenti. Da Kim fino a Kvaratskhelia, in tanti hanno dato un apporto chiave per quello che potrebbe essere il terzo scudetto della storia del club.

L’uomo simbolo di questa stagione resta però il centravanti nigeriano Victor Osimhen. Dopo stagioni dove il giocatore ha avuto diversi problemi legati agli infortuni, rendimento altalenante a causa dei costanti stop, Victor ha trovato la giusta continuità . Spalletti è stato abile a esaltare le caratteristiche del calciatore e il nigeriano sta trascinando gli azzurri a suon di gol, assist e grandi prestazioni.

Napoli, pronti i primi bonus per Osimhen

Gol e non solo per Victor Osimhen perchè questi numeri potrebbero portargli presto nuovi importanti bonus. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica il calciatore, una volta raggiunti i 20 gol in Serie A, incasserà un premio complessivo di 125 mila euro. Bonus che la società accorderà all’azzurro per celebrare i suoi straordinari numeri, ma non solo. Attualmente l’attaccante nigeriano domina la classifica capocannoniere, avanti al connazionale dell’Atalanta Lookman.Â

Il Napoli potrebbe dare ulteriori bonus, cifre ancora superiori, nell’eventualità Victor riesca a raggiungere i 25 o i 30 gol in campionato, anche se non ci sono ulteriori dettagli sulla vicenda. Oltre ad uno scudetto che appare sempre più vicino, Osimhen è pronto a riscattare nuovi bonus e festeggiare così a fine anno.