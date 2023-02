😍 Napoli, Spalletti al settimo cielo: accadrà prima dello Spezia

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara nel migliore dei modi alla sfida di domenica, all’ora di pranzo, contro lo Spezia di Luca Gotti.

Il 2023 del Napoli sembrava iniziato male. Gli azzurri hanno cominciato con una sconfitta, il primo ko in Serie A nel big match di San Siro contro l’Inter. Poi la ‘macchina perfetta’ è tornata e la capolista non si è più fermata, aumentando nuovamente il vantaggio su tutte le rivali in classifica. Dopo venti turni in campionato il club partenopeo ha tredici punti sulla principale rivale, l’Inter di Simone Inzaghi.

I numeri della capolista sono impressionanti e la formazione azzurra ha ottenuto una vittoria fondamentale nel posticipo di domenica sera. Il Napoli ha sconfitto per 2 a 1 la Roma di Josè Mourinho, una delle squadre più in forma della Serie A. Le reti di Osimhen e Simeone nel finale hanno dato tre punti fondamentali, un’ulteriore spinta in chiave scudetto.

Nelle ultime ore la Lega serie A ha premiato Luciano Spalletti come miglior tecnico del mese di gennaio. Un encomio che regala ulteriore prestigio al Napoli e ai suoi uomini, in una stagione che sta assumendo contorni magici. Il club partenopeo vola in classifica e i tifosi sognano, con il terzo scudetto che appare molto più vicino. Il Napoli sogna e, oltre a questo, d’ora in poi, lavora per avanzare anche in Champions League, altro obiettivo stagionale.

Spezia-Napoli, Spalletti da record

Come riportato dai colleghi dell’Ansa Luciano Spalletti verrà premiato nel pre partita di Spezia-Napoli. L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha commentato: “Per la seconda volta Spalletti verrà premiato come allenatore del mese, un riconoscimento molto importante. Oltre al bel gioco e alla disciplina il tecnico ha saputo trasmettere una mentalità vincente a tutti i calciatori”.

Il Napoli ha totalizzato 12 punti su 15 in campionato e, oltre all’iniziale sconfitta a San Siro contro l’Inter, il club azzurro ha avuto un’altra importante batosta in Coppa Italia. La capolista è stata la prima incredibile ‘vittima’ della Cremonese di Ballardini, ultima in campionato ma protagonista di una clamorosa cavalcata in Coppa Italia. I lombardi hanno battuto prima il Napoli ai calci di rigore e poi la Roma all’Olimpico ed hanno cosi raggiunto la semifinale del torneo.