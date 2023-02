Spezia-Napoli, la scelta definitiva di Spalletti spiazza tutti

Il Napoli di Spalletti affronterà alle ore 12.30 lo Spezia di Luca Gotti. Match insidioso e il tecnico ha pronto tutto per la sfida odierna.

Il Napoli di Luciano Spalletti aprirà questa domenica di calcio alle ore 12.30. Gli azzurri affronteranno lo Spezia al Picco in un match molto interessante e che potrebbe portare un ulteriore passo verso lo scudetto. Trasferta in terra ligure per i partenopei con Spalletti che, in caso di vittoria, può gustarsi senza problemi il derby di Milano in programma questa sera.

A dire il vero il Napoli ha già ora un vantaggio più che netto rispetto a tutte le sue avversarie. Gli azzurri sono primi e hanno ben tredici punti di vantaggio sull’Inter seconda, un vantaggio che potrebbe anche aumentare nelle prossime settimane. Il club partenopeo ha un calendario non impossibile e in queste settimane la squadra potrebbe anche dedicarsi un pò alla Champions League.

La competizione continentale è il secondo grande obiettivo degli azzurri in questa stagione e tra poche settimane il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte, insidioso club tedesco. L’Eintracht è una delle rivelazioni della Champions e non è da sottovalutare, un club con diversi giovani di prospettiva. Con un successo Spalletti entrerebbe ancora di più nella storia e per gli azzurri sarebbe la prima volta ai Quarti di finale del torneo.

Spezia-Napoli, niente turnover per Spalletti

Per ora il tecnico però non ha alcuna intenzione di distrarsi e vuole un Napoli molto concentrato. Secondo il Corriere dello Sport Luciano non ha alcuna intenzione di fare turnover ed anzi ha già sciolto l’unico vero dubbio riguardo la formazione odierna. Manca solo l’ufficialità ma molto probabilmente contro lo Spezia scenderanno gli stessi undici che hanno battuto la Roma.

Il quotidiano sottolinea che quindi il tecnico lancerà ancora una volta dal primo minuto Hirving Lozano, preferito sia a Politano che al macedone Elmas, tra i più in forma del club. Lozano è in ottima forma e il tecnico vuole ancora puntare su di lui, anche in questa insidiosa trasferta odierna. Il messicano farà parte del tridente con Kvaratskhelia ed Osimhen.