❌ Spezia-Napoli, vergogna al Picco: il gesto terribile ha scosso i tifosi

Una brutta parentesi durante la partita giocata all’Alberto Picco tra Napoli e Spezia. Il tutto è accaduto proprio durante la partita.

La vittoria del Napoli a La Spezia è stata importante per diversi motivi. La continuità della squadra di Spalletti rappresenta un aspetto importante nell’inseguimento dello Scudetto, anche in relazione a quelli che saranno i prossimi importanti impegni che riguarderanno anche la Champions League. Riuscire a vincere partite potenzialmente complicate, come quella contro la compagine ligure, rappresenta uno step importante in quella che è la ricerca della solidità mentale utile a portare a casa un risultato importante come lo Scudetto.

Il Napoli vince, convince e riesce a stendere anche quelle squadre che riescono tatticamente a non lasciare spazi agli azzurri, che portano i ragazzi di Spalletti a giocare non sempre nella maniera che l’allenatore toscano vorrebbe. Lo Spezia nel primo tempo ha messo in difficoltà gli azzurri, ed anche i tifosi presenti allo stadio hanno evidentemente sperato di poter davvero imbrigliare la partita della squadra capolista in Serie A.

Spezia-Napoli, il terribile gesto dei tifosi di casa

Prima della partita c’è stato il bellissimo gesto di Osimhen, che dopo aver colpito una donna in tribuna durante il riscaldamento, l’ha raggiunta tra i tifosi dello Spezia per salutarla e scusarsi. Allo stesso modo, però, c’è stato un momento davvero brutto durante la partita che ha scosso soprattutto i tifosi del Napoli. Il tutto è nato da alcuni supporter della squadra i casa, con dei cori vergognosi contro Maradona e Spalletti.

Alcuni tifosi dello Spezia, infatti, hanno intonato dei cori sulla morte del campione argentino. Un gesto terribile che è stato raccontato dalla redazione di ‘Canale 21’. Si sono uditi dei cori – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – anche contro Luciano Spalletti. Insomma, se lo Spezia ha dato una bella prova sul campo, non si può dire che dagli spalti il pubblico abbia fatto una bella figura.