Napoli-Osimhen, De Laurentiis sorprende tutti: la decisione spiazza i tifosi

La società Napoli pensa già al futuro e valuta la situazione di diversi suoi assistiti, a partire dalla stella nigeriana Victor Osimhen.

Il Napoli è sempre più vicino alla conquista del terzo scudetto. Il club azzurro ha un vantaggio netto sulle principali avversarie, tredici punti sull’Inter seconda ed addirittura sedici sulla Roma di Josè Mourinho, battuta solo pochi giorni fa. Uno dei trascinatori del club partenopeo in questa stagione è senza dubbio l’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Il centravanti azzurro sta trascinando la squadra a suon di gol e prestazioni straordinarie, come abbiamo visto nell’ultima doppietta a La Spezia. Il giocatore è capocannoniere in solitaria del campionato ed è in questa stagione definitivamente esploso con la maglia della squadra di Spalletti. Il tecnico ha saputo esaltare le sue doti e i suoi numeri non passano inosservati.

Il club sta lavorando per chiudere la pratica scudetto, magari sognando qualcosa in più in chiave Champions League. Gli azzurri sono consapevoli poi che in estate suoneranno le sirene di mercato e lì bisognerà resistere agli attacchi di tutte le big europee. Il Napoli sogna e intanto pensa anche al futuro.

Napoli, le ultime su Osimhen

Il giornalista Rai Ciro Venerato è intervenuto nella trasmissione Terzo Tempo su Tele A ed ha fatto il punto sul futuro della punta azzurra. Il giornalista ha chiarito. “A giugno potrebbe esserci un effetto domino tra le punte, a partire dal Tottenham che potrebbe cedere Kane. Tutte le big cercano una punta e l’unica squadra senza problemi da questo punto di vista è il City con Haaland”.

Poi Venerato ha proseguito: “A giugno De Laurentiis e Osimhen si guarderanno in faccia e il patron potrà capire le intenzioni del calciatore. In ogni caso il Napoli è disposto a fare un’eccezione sulla linea stipendi da 3.5 milioni di euro annui e aumentare l’ingaggio al calciatore. La situazione è ancora tutto da valutare e la società vuole capire se Osimhen vuole la Premier. In tal caso ha già pronta una lista di nomi con calciatori nel mirino”.