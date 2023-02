Roma-Zaniolo, è caos totale: interviene anche l’ex Napoli

Il calciomercato della Roma non è ancora finito. Il futuro del talento Nicolò Zaniolo continua a tenere banco in casa giallorossa.

La sessione estiva di calciomercato è terminata da pochi giorni e ha visto davvero poche emozioni. Tutte le big hanno fatto poco o nulla ed hanno anzi pensato a trattenere alcuni dei propri big. Le milanesi hanno lottato e sono state costrette a fare i conti con i casi Skriniar e Leao, situazioni abbastanza preoccupanti. La Juve non è intervenuta affatto mentre la Roma ha vissuto tutto il mese con le difficoltà relative al caso di Nicolò Zaniolo.

Il trequartista del club giallorosso e della Nazionale è ai ferri corti con la società e con Josè Mourinho, a gennaio il calciatore ha rifiutato la cessione al Portsmouth e si è creata una spaccatura totale con i tifosi. Il giocatore alla fine è rimasto al club giallorosso con la società che lo ha tenuto in lista Uefa.

Le dichiarazioni di Mourinho dopo l’ultimo match di campionato e i recenti rumors di calciomercato sembrano dire molto altro. Come ha riportato nelle ultime ore Sky Sport il giocatore è finito nel mirino del Galatasaray, principale club turco, disposto a fare follie per il giovane talento azzurro. La trattativa non è semplice ed il calciomercato turco terminerà il prossimo 8 Febbraio.

Roma-Zaniolo, interviene Mertens

In Turchia in questo momento hanno problemi ben più gravi (la tragedia del terremoto ha fermato tutto purtroppo) e il calciomercato è l’ultimo dei pensieri nella nazione. Allo stesso tempo non c’è una chiusura totale alla trattativa e non è escluso che nelle prossime ore, o magari anche domani, potrebbe cambiare tutto. I colleghi di Repubblica hanno rivelato un interessante retroscena

Da Torreira fino a Mauro Icardi, ma soprattutto l’ex Napoli Dries Mertens. Quest ‘ex italiani’ avrebbero chiamato la stellina giallorossa, provando a convincere il calciatore a trasferirsi in Turchia. Le trattative non sono facili, ma sia Mertens che Icardi sono molto legati al campionato italiano e gradirebbero avere un talento come Zaniolo nel proprio team. Il Galatasaray ha come obiettivo quello di vincere la Super Lig e il club turco è nettamente primo in classifica.