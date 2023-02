“Un mese al mare”: Napoli, la notizia tra il serio e il faceto dopo La Spezia

La notizia tra il serio e il faceto dopo la vittoria contro lo Spezia riguarda il Napoli con Osimhen e Kvaratskhelia

La vittoria contro lo Spezia ha catapultato il Napoli a +16 sulla coppia Inter e Roma che erano al secondo posto. In seguito all’1-0 nel derby, i nerazzurri sono tornati a -13 e inguaiato ancor di più i cugini rossoneri. La stagione della squadra di Simone Inzaghi è positiva, soprattutto per il bellissimo cammino nelle coppe, che ha anche portato alla vittoria della Supercoppa Italiana. Tuttavia, il campionato degli azzurri fin qui è stato straordinario, trascinato dai gol di Kvaratskhelia e Osimhen.

I due hanno anche deciso la partita con lo Spezia, terminata 0-3. Hanno messo in mostra le loro qualità e il loro altruismo e se n’è accorto anche Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport che ieri ha commentato la partita. Tanti complimenti da parte sua in merito alla straripante coppia del Napoli e alla stagione fin qui disputata da tutta la squadra.

Napoli, le parole di Compagnoni sulla stagione

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Osimhen vola in cielo in occasione del secondo gol, danno la colpa al portiere ma ci ha provato. Il centravanti si è vestito da supereroe. Con Kvaratskhelia forma una coppia pazzesca, fare paragoni ti fa esporre a mille polemiche, ma nel loro ruolo sono tra i migliori al mondo”. Poi continua: “Se il Napoli vince contro tutti in modo netto, anche con Liverpool, Ajax e ha 13 punti di vantaggio in classifica, vuol dire che può anche andare un mese al mare. E’ molto più forte della scorsa stagione”.

Una dichiarazione tra il serio e il faceto, certo, anche se il telecronista non ha propriamente tutti i torti. +13 per il Napoli vuol dire avere oltre quattro partite di vantaggio, un percorso meraviglioso fino a questo momento. Manca, però, ancora tantissimo alla fine del campionato, che può essere perso solo dai partenopei attraverso un suicidio calcistico.