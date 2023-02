“Non molla…”: Napoli, la lotta Scudetto si complica? C’è la sentenza

Napoli, brutte notizie per la lotta Scudetto? La corsa al titolo potrebbe complicarsi, c’è la sentenza che rivela tutto: “Non molla…”

Tredici punti di distacco, arrivati alla ventunesima giornata di Serie A: mai nessuna squadra del nostro campionato aveva accumulato un vantaggio simile. nell’era dei tre punti. Un qualcosa che il Napoli sta raccogliendo e migliorando giorno dopo giorno, dominando una stagione che sembrava precludere ben altri obiettivi alla formazione di Luciano Spalletti. La stessa che aveva subìto un pesante lifting economico e tecnico nel corso dell’ultima estate.

E invece, il Napoli continua a viaggiare a ritmi spediti anche in questo 2023. Il 3-0 rifilato allo Spezia al Picco è stato l’ennesimo segnale lanciato al campionato: gli azzurri ci sono e non vogliono lasciare neanche una briciola a chi prova ad inseguirli. Lo sa bene l’Inter, che ieri ha dovuto battere un agguerrito Milan pur di restare in scia degli uomini di Spalletti. Certo, il distacco resta ancora ampio. Eppure la formazione allenata e guidata da Simone Inzaghi sta dando nuovi ed importanti segnali di crescita in questa seconda parte di stagione.

Napoli, l’Inter non vuole mollare la corsa Scudetto: complicazioni in vista per Spalletti e i suoi uomini?

E allora, attenzione massima al cammino del club lombardo. Come sottolinea la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport’: “L’Inter non molla”. Quattro parole che racchiudono un concetto che Spalletti dovrà ben inculcare ai suoi, in questa seconda parte di campionato. Nonostante i tredici punti di distacco e nonostante la crisi delle principali concorrenti (Milan e Juve erano state le due antagoniste Scudetto sino agli inizi di gennaio), il suo Napoli deve restare sul pezzo.

Tredici punti di vantaggio saranno pure un patrimonio importante, ma in questo campionato occorre poco per complicare la corsa allo Scudetto. Soprattutto ora che tutte le pressioni sono sulle spalle dei partenopei. Pertanto, testa sul manubrio e occhi sempre vigili su quanto accade dietro: l’Inter non molla e resta in scia degli azzurri, nella speranza di un crollo verticale degli avversari. I tifosi del Napoli, dalla loro, fanno gli scongiuri.