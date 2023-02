Osimhen-Napoli, la sentenza è netta: l’ex azzurro fa sognare i tifosi

Victor Osimhen sempre più protagonista nel Napoli. Arrivano anche le dichiarazioni dell’ex azzurro che faranno sognare i tifosi.

Il Napoli regola la pratica Spezia con le reti di Kvaratskhelia su calcio di rigore e la doppietta di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, grazie ad un’ennesima prova superlativa sotto porta, è sempre più trascinatore del Napoli e capocannoniere del campionato. Naturalmente le sue prestazioni stanno attirando i complimenti di molti addetti ai lavori, soprattutto tra gli attaccanti ed ex attaccanti.

Claudio Bellucci è uno che conosce bene il gol ed anche Napoli. Con la maglia azzurra ha giocato dal 1997 al 2001, sfortunatamente in quello che è stato uno dei periodi peggiori della storia del Napoli. Nonostante questo Bellucci in maglia azzurra ha comunque segnato 28 delle sue 157 reti complessive in carriera. Interpellato dai colleghi di Radio Kiss Kiss sul momento di forma di Victor Osimhen e degli attaccanti del Napoli, Bellucci non ha dubbi.

“Nel terzo gol, il Napoli è quasi riuscito a segnare con il pallone e gli attaccanti che inseguono sono fondamentali, come si è visto anche nel derby di Milano.” ha dichiarato Bellucci. “Il Napoli è in grado di tenere gli avversari sotto pressione in ogni momento e, se recupera palla nella trequarti avversaria, con Kvaratskhelia vicino all’area di rigore possono arrivare falli da penalty. Osimhen ha un vantaggio fisico e si sente in stato di grazia, anche perché il Napoli sfrutta le sue abilità.”

Osimhen, Bellucci è sicuro: “E’ in stato di grazia, merito anche del gioco del Napoli”

L’ex attaccante azzurro parla poi del momento del Napoli in generale. Primi in classifica con 13 punti di vantaggio sull’Inter ed una Champions League che tra poco li vedrà impegnati contro l’Eintracht Francoforte. “Il Napoli ha dimostrato una sorprendente continuità nel gioco e nei risultati. Gli azzurri sono meritatamente in testa, grazie alla costanza hanno scavato un solco con le avversarie.”

Merito naturalmente anche di Luciano Spalletti: “Con l’arrivo di Spalletti, l’ambiente si è compattato attorno alla squadra, nonostante la cessione di alcuni giocatori importanti. I nuovi arrivati hanno impattato al meglio. Questo vantaggio è meritato.”