“Penalizzate il Napoli per…”: la sentenza è a sorpresa, tifosi increduli

I numeri del Napoli in stagione sono sempre più sorprendenti e dopo la vittoria contro lo Spezia arriva una considerazione a primo acchito inattesa.

Diciotto vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il Napoli di Luciano Spalletti termina con questo parziale la 21esima giornata del campionato di Serie A, dopo aver raccolto altri tre punti sul campo dello Spezia. Una gara non semplice contro gli avversari che hanno frenato le incursioni azzurre a più riprese, eppure Gotti non è riuscito a imbrigliare la trama offensiva del Napoli.

Kvaratskhelia l’ha sbloccata su calcio di rigore, ma poi Osimhen ha fatto una prodezza di testa ed è stato assistito proprio dal compagno georgiano per la personale doppietta. Un risultato che consente agli azzurri di mantenere i 13 punti di distanza dall‘Inter di Inzaghi, attualmente seconda in campionato e vincitrice anche del derby di Serie A, oltre a quello di Supercoppa Italiana, contro il Milan con una rete di Lautaro Martinez.

Restano ancora molti punti in palio e Luciano Spalletti predica la calma. D’altronde a breve il Napoli dovrà anche fronteggiare l’impegno di Champions League: il 21 febbraio a Francoforte l’attende il match d’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht e poi ospiterà i tedeschi in casa il prossimo 15 marzo.

Criscitiello ironico sul Napoli: “Toglietegli qualche punto, altrimenti…”

Se per Spalletti, i giocatori e l’ambiente mantenere domo l’entusiasmo è vitale per non lasciarsi andare, secondo l’opinione generale il Napoli senza dubbio trionferà in campionato. È d’accordo anche il giornalista Michele Criscitiello, il quale attraverso ‘Sportitalia.com’ ha commentato così lo strapotere del Napoli: “È l’unica nota positiva. Andrebbe penalizzato per dare un pizzico di pepe al campionato, è l’unica soluzione”.

È chiaramente un commento ironico rispetto al fatto che in apparenza davvero nulla e nessuna squadra possono fermare gli azzurri. Il giornalista infatti prosegue sulla linea scherzosa, aggiungendo: “Togliete qualche punto agli azzurri, altrimenti è mortificante per tutti. È l’unica squadra che progetta, con un allenatore capace e un direttore che fa calcio davvero. Napoli inizia a preparare la festa ma soprattutto adesso deve capire come aprire un ciclo dopo un’annata così bella. Il Napoli è l’unico spot per il nostro calcio. Il resto tabula rasa”.