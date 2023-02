Occhio Napoli, la sentenza spiazza tutti: Osimhen colpevole

La prima rete di Osimhen in Spezia-Napoli continua a far parlare di sé per il modo in cui il nigeriano ha saltato, ma non tutte le dichiarazioni sono elogi.

Osimhen e Kvaratskhelia sono ufficialmente la premiata ditta del gol del Napoli. La coppia offensiva azzurra ha raggiunto in totale, considerando soltanto il campionato di Serie A, quota 24 reti in 21 giornate di campionato. Ad oggi il centravanti nigeriano è il capocannoniere in carica. Con il ritmo e la regolarità di reti che sta mantenendo, è difficile credere che il dato possa subire delle variazioni.

Ad impressionare di Victor Osimhen sono anche i pregiati gesti tecnici. Il suo fiuto da bomber si perfeziona di settimana in settimana, oltre al già ben noto altruismo. L’ultimo gesto da applausi è andato di scena a La Spezia, gara che il Napoli ha vinto con un secco e netto 3-0.

In occasione della prima rete, il centravanti africano ha svettato di testa sotto porta e ha raggiunto incredibilmente 2,58 metri. I numeri dicono che abbia saltato anche più in alto di Cristiano Ronaldo, che aggiunse i 2,56 metri in occasione di una sfida della Juventus contro la Sampdoria. Osimhen non è nuovo a tale estensione, perché già la scorsa stagione in Napoli-Torino svettò raggiungendo i 2.52 metri di altezza.

Osimhen svetta più in alto di tutti, Boninsegna: “Colpa del portiere”

Di gol e gesti tecnici pregiati se ne intende molto e per questo Roberto Boninsegna, ex centravanti dell’Inter col quale ha vinto il campionato nella stagione 1970-71, è intervenuto a ‘Radio anch’io Lo Sport’ su Radio Rai per commentare la splendida rete messa a segno di Victor Osimhen contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni però sminuiscono in parte lo slancio del calciatore nigeriano, che ha letteralmente svettato prima di appoggiare in porta: “La rete di Osimhen è anche colpa del portiere avversario. Lo stacco è stato buono ma l’estremo difensore doveva arrivarci”.

Rispetto al campionato e alle vicende extra-campo che stanno interessando la Juventus, Boninsegna invece commenta: “È un anno difficile per i bianconeri. È incredibile che sia accaduta una cosa simile. Bisogna capire come andrà a finire col ricorso. Certamente la squadra ha accusato il colpo, deve stare attenta perché non è abituata a navigare in queste posizioni di classifica. Deve uscirne immediatemente”.