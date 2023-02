😱 Napoli, Osimhen può dire addio: c’è il prezzo, la notizia gela i tifosi

Il calciomercato del Napoli potrebbe essere segnato dall’addio di Osimhen: il valore di mercato del nigeriano non spaventa alcuni top club

43 gol in 82 partite. La media di Osimhen con il Napoli è alla stregua dei migliori attaccanti migliori. Il nigeriano tuttavia sta raggiungendo in questa stagione la sua definitiva consacrazione nell’élite, come testimoniano le 14 reti firmate in 16 partite. L’attaccante ex Lilla è ormai diventato uno di quei numeri nove capaci di influenzare da soli il risultato di una gara.

Luciano Spalletti, che non ha dato l’impressione comunque di soffrire di dipendenza da Osimhen, lo sa bene. Ma lo sa anche il Napoli e ne sono pienamente consapevoli pure i top club d’Europa che, come scrive questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, sono intenzionati a fiondarsi sul calciatore del club di Aurelio De Laurentiis durante il prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli, in sei hanno messo gli occhi su Osimhen ma l’attaccante ha le idee chiare sul suo futuro

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina, Victor Osimhen è seguito con particolare attenzione fuori dalla Serie A. Il suo valore di mercato è schizzato molto in alto e almeno cinque sei squadre sono disposte a contenderselo nel corso della prossima estate. Il giocatore è andato a segno in nove delle ultime undici partite della massima serie.

In maniera particolare, in Inghilterra sono convinti che Manchester United e Chelsea potrebbero mettere sul piatto più di 120 milioni per assicurarsi le sue prestazioni. Non sono però le uniche due interessate al giocatore perché – come continua la testata milanese – Osimhen potrebbe terminare anche al Real Madrid, al Bayern e nei tre o quattro club inglesi di Champions League.

Osimhen si muoverà però ad una sola condizione dal Napoli, vale a dire se avrà la possibilità di migliorare le sue aspettative nel nuovo club. Per Cristiano Giuntoli potrebbe esserci nuovo lavoro quest’estate per sostituire un calciatore del calibro del nigeriano, elemento sempre più determinante e trascinante.