💰 Napoli, assalto per l’attaccante: pioggia di milioni per De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis potrebbe essere riempito di milioni dal top club che vuole l’attaccante: la situazione col Napoli

La straordinaria stagione del Napoli ha indotto i top club europei a effettuare delle serie valutazioni su ciò che dovranno essere le scelte di mercato. Il club partenopeo, prima di prendere ogni decisione, attenderà la fine della stagione. L’obiettivo è portare a casa lo scudetto e andare il più avanti possibile in Champions League. Non sarà facile superare l’Eintracht Francoforte agli ottavi, però le qualità ci sono e la squadra di Luciano Spalletti ha già dato prova di grande affidabilità nei big match precedenti.

Ovvio che il Napoli abbia nella sua rosa degli elementi fortissimi, che difficilmente potranno essere trattenuti la scorsa estate. E’ il caso, per esempio, di Piotr Zielinski, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, insieme a Hirving Lozano. E poi c’è quel Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A, al centro dell’attacco che già la scorsa estate era stato vicino all’addio con il movimento Ronaldo più cash orchestrato da Jorge Mendes.

Napoli, retroscena Osimhen: De Laurentiis ha rifiutato lo United

Secondo quanto riferito da Il Mattino, a gennaio c’è stato un assalto del Manchester United per Victor Osimhen. Alcuni emissari hanno avuto dei contatti con Aurelio De Laurentiis con l’obiettivo di anticipare la concorrenza, ma il presidente del Napoli ha rifiutato di trattare a gennaio. Ogni possibile discorso sulla cessione del centravanti nigeriano è stato rimandato alla prossima estate. Il club partenopeo valuterà offerte a partire da 150 milioni di euro. Non è escluso che le parti possano anche avere degli approcci sul rinnovo del contratto, ma è complicato.

Osimhen ha saltato sei partite in questa stagione e nonostante ciò è il capocannoniere della Serie A. Per lui ben 16 gol in 17 partite, con una rete all’attivo anche in Champions League, al Maradona contro l’Ajax. La prossima sfida sarà domenica alle 20:45 contro la Cremonese, un match importante per il giocatore che vorrà incrementare il suo bottino personale di gol e, magari, restituire il favore a Kvaratskhelia.