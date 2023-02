Napoli-Osimhen, lo ha deciso De Laurentiis: spunta il retroscena a sorpresa

‘il Mattino’ ha svelato un retroscena: Aurelio De Laurentiis ha frenato l’operazione che avrebbe cambiato il Napoli di Luciano Spalletti

Clamoroso retroscena di mercato svelato da ‘Il Mattino’. Il quotidiano napoletano ha fatto chiarezza su un affare che non ha visto la luce durante la finestra invernale ma che avrebbe potuto cambiare il Napoli di Luciano Spalletti. Sulla vicenda ha avuto un peso rilevante il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

La società partenopea ha deciso infatti di non intaccare gli equilibri che si sono creati nel corso di questa stagione in cui il Napoli è finora stato grande protagonista in Italia ma ha dato la sensazione di grande solidità pure in Europa. Gli azzurri vogliono andare ‘all-in’ sugli obiettivi di questo corso e hanno così rinviato la trattativa.

Calciomercato Napoli, ‘il Mattino’ rivela un retroscena su Victor Osimhen: il Manchester United ha provato a strapparlo a Spalletti a gennaio

Victor Osimhen sta vivendo un periodo di forma straordinaria. L’attaccante nigeriano classe 1998 è diventato una risorsa inesauribile per il Napoli di Luciano Spalletti. Il calciatore ha affilato le proprie armi ed è diventato in assoluto l’attaccante numero uno presente nel campionato di Serie A.

Il giocatore ex Lilla si è infatti mostrato capace di spostare gli equilibri della prima parte in Italia. La crescita mentale e fisica che ha avuto in questi ultimi mesi gli ha concesso di trovare una straordinaria continuità sotto porta. Fin qui ha siglato 16 gol in 17 partite di campionato.

Anche con lo Spezia ha messo a segno una doppietta. Nelle ultime cinque partite non ha perso di vista neppure per una volta la porta avversaria. Il suo olfatto goleador non è sfuggito ai top club europei. Non a caso, come riferito da ‘il Mattino’, il Manchester United ha provato a portarlo in Premier League già a gennaio, ma il Napoli ha resistito all’assalto dei ‘Red Devils’, rinviando qualsiasi discorso a quest’estate.