😱 Napoli, botti sul mercato: Giuntoli piazza il primo acquisto

Il direttore sportivo del Napoli ha già individuato la prima mossa in entrata per il calciomercato estivo che attende il club di De Laurentiis Il Napoli è concentrato sul campionato. Luciano Spalletti è stato molto chiaro dopo la vittoria con lo Spezia. L’allenatore toscano non vuole perdere la bussola e ha scelto la strada della sobrietà per stemperare gli entusiasmi che sono generati con l’importante distacco che si è creato tra i partenopei e le altre formazioni.

La dirigenza napoletana, nel frattempo, sta già pensando al calciomercato della prossima estate. Sono diversi i nomi già presenti sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Nomi che sono già stati passati in rassegna dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’. Il quotidiano campano, tuttavia, si è soffermato su quello che sarà il primo rinforzo della prossima stagione del club di Aurelio De Laurentiis.Â

Calciomercato Napoli, il primo acquisto della prossima stagione sarà Giovanni Simeone

‘Il Mattino’ ha parlato degli obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione. Sono diversi i calciatori accostati al club partenopeo e presenti sull’agenda di mercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il calciomercato estivo però ripartirà da un nome in particolare.



Il Napoli, infatti, ha deciso di riscattare Giovanni Simeone dall’Hellas Verona. Il ‘Cholito’ non è un titolare della squadra di Luciano Spalletti tuttavia ha dimostrato di essere una pedina molto utile quando chiamato in causa. Il giocatore argentino, in questa stagione, ha firmato otto gol in 18 partite, la maggior parte delle quali giocate cominciando dalla partita.



Un bottino di tutto rispetto per lui che ha una buona media gol, specie in termine di minuti giocati. Il Napoli, dunque, chiuderà l’operazione con la formazione scaligera nel periodo fissato a giugno per procedere al riscatto dell’attaccante ex Fiorentina, Genoa e Cagliari.Â

Sarà la prima di una serie di operazioni attraverso cui il Napoli intende rafforzare ulteriormente la propria rosa, che dopo il restyling operato in estate appare adesso concreta e determinata.Â