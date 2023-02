Futuro Kvaratskhelia, De Laurentiis spiazza tutti: decisione definitiva

Arriva la decisione definitiva sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia e sulla squadra del futuro: De Laurentiis ha le idee chiarissime

Khvicha Kvaratskhelia è arrivato dalla Dinamo Batumi la scorsa estate per circa dieci milioni di euro. E’ uno dei cinque giocatori nei top campionati europei a essere andato in doppia cifra di gol e assist e ci è riuscito grazie al gol contro lo Spezia. Nello 0-3 del Picco ha dimostrato anche tutto il suo altruismo con un bell’assist per Victor Osimhen. Ha attirato su di sé gli occhi di tutti i top club europei, che farebbero follie per lui riempiendo di milioni le casse del Napoli, che tuttavia ha le idee chiare sul futuro dell’attaccante georgiano.

Difficilmente Aurelio De Laurentiis si è privato di un suo gioiello dopo appena un anno di permanenza al Napoli. Anzi, non è mai successo. Sono sempre passati almeno tre anni prima di una cessione a titolo definitivo che abbia fruttato una grande plusvalenza: è il caso, per esempio di Edinson Cavani oppure di Gonzalo Higuain. E con ogni probabilità questo trend non verrà invertito con Kvaratskhelia.

Napoli, De Laurentiis ha deciso: Kvaratskhelia resta

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Napoli non ha intenzione di cedere Khvicha Kvaratskhelia la prossima estate per nessuna cifra al mondo. Lo ha deciso Aurelio De Laurentiis, che vuole tenere l’attaccante georgiano che, tra l’altro, ha un contratto molto lungo. E’ probabile che a fine stagione ci sarà anche un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio visto che guadagna 1,2 milioni di euro a stagione. Ma le sensazioni sono chiare: Kvara resta, anche se è presto per dirlo con la stagione che non è ancora terminata.

Ci sono però altri giocatori che sembrano maggiormente indiziati a lasciare il Napoli. E’ il caso di Osimhen, per esempio, oppure di Zielinski e Lozano, entrambi in scadenza il 30 giugno 2024. Tutti e tre guadagnano moltissimo per i nuovi standard del club partenopeo sul monte ingaggi e difficilmente arriverà un’offerta al rialzo. E le plusvalenze potrebbero arrivare attraverso delle ricche offerte dalla Premier League.